Con una frase de Maradona, Newell's desplegó una picante bandera contra Central por su insólito título

En el 1-1 ante Independiente, la gente de Newell's colgó un trapo que apuntó de lleno a su eterno rival tras el polémico reconocimiento de la AFA a fin de año.

El arranque del Torneo Apertura volvió a poner en el centro de la escena un tema que supo llevarse la tapa de todos los diarios: el polémico título que la AFA le otorgó a Rosario Central como campeón de Liga 2025. Y claro, todo fue obra de los hinchas de Newell's en su vuelta oficial al Coloso Marcelo Bielsa.

La Lepra, que venía de caer ante Talleres en el debut, recibió a Independiente en un estadio a explotar y logró rescatar un punto gracias al gol de Michael Hoyos que decretó el 1-1 final. No obstante, antes de empezar el partido en una de las plateas apareció una bandera que se robó todas las miradas y no pasó para nada inadvertida.

Los hinchas de Newell's y una filosa frase contra Central por el título que le otorgó la AFA “La dignidad no tiene precio. La pelota no se mancha”, se leía en letras grandes, con una frase histórica de Diego Armando Maradona incluida en el picante mensaje. Sin mencionarlo directamente, el destinatario fue claro y la chicana apuntó de lleno al Canalla, que fue proclamado campeón por haber terminado primero en la tabla anual con la temporada ya terminada.

Pero la polémica no quedó solo ahí. El 21 de enero, durante una reunión de la Junta Directiva de la AFA, los dirigentes ratificaron oficialmente la coronación. Entre los presentes estuvo Ignacio Boero, actual presidente de Newell’s, un dato que sumó más tensión al clima y que tema de debate en Rosario.