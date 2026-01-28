El fuerte gesto de Ignacio Malcorra a la platea de Newell's tras los proyectiles que le lanzaron durante el partido

Ignacio Malcorra, ex Central y verdugo de Newell's en los clásicos, volvió al Coloso y fue recibido de manera hostil. Al salir, soltó una seña que lo dijo todo.

El regreso de Ignacio Malcorra al Coloso Marcelo Bielsa estuvo lejos de pasar inadvertido. A muy poco tiempo de haber dejado Rosario Central para firmar con Independiente, el verdugo de Newell's en los clásicos fue recibido como se preveía: silbidos, insultos y una lluvia de proyectiles que no lo dejaron jugar en paz.

Ignacio Malcorra y una noche caótica en su regreso a la cancha de Newell's El clima hostil contra el volante de 38 años por parte de los hinchas de la Lepra comenzó desde la entrada en calor y fue subiendo de temperatura con el correr de los minutos. A los 8', el Rojo tuvo un córner y el ex Canalla se hizo cargo de la ejecución. Desde la tribuna comenzaron a volar proyectiles y el futbolista no dudó en reclamarle la situación al árbitro Ariel Zamora, que paró el partido mientras los jugadores del local se acercaban para pedirle calma a su gente.

Lejos de apaciguarse, el ambiente volvió a desbordarse minutos después. Nuevamente cayeron objetos cerca de Nacho y esta vez el hecho fue más grave: un pedazo de palo de escoba aterrizó a metros del futbolista, que protestó de manera inmediata y el árbitro convocó a los efectivos de seguridad con el fin de resolver la situación

El gesto del ex Central a la platea leprosa tras ser reemplazado Ya sobre el cierre y cuando el partido todavía estaba 1-0 en favor de Independiente (el resultado final fue 1-1) Gustavo Quinteros decidió reemplazar a Malcorra por Ignacio Pusetto. Pero antes de sentarse en el banco, el volante tuvo su momento de "venganza": miró fijo a la platea leprosa y, a modo de provocación, dejó un gesto que lo dijo todo.