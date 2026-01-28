El sincericidio de Djokovic tras pasar a semis del Abierto de Australia por el retiro de Musetti

El italiano había ganado los primeros dos sets, pero una lesión lo obligó a abandonar y Novak Djokovic se metió entre los cuatro mejores de milagro. Esto dijo.

Djokovic aplaude a Mussetti mientras el italiano se retira en cuartos del Abierto de Australia por una molestia en el aductor.

El Abierto de Australia 2026 demostró que Novak Djokovic va siempre acompañado por un Dios aparte. El legendario tenista serbio se enfrentó a Lorenzo Musetti en los cuartos de final y, cuando estaba al borde del KO, la suerte volvió a caer de su lado por segunda ronda consecutiva.

El italiano, Nº5 del mundo, se retiró de la cancha cuando estaba a un set de obtener el boleto a las semifinales. Tras imponerse en los primeros dos juegos de manera contundente (6-4 y 6-3) y deslumbrar al público en el Rod Laver Arena, Musetti sintió una molestia en el aductor durante el tercero que lo obligó a abandonar el partido y quedó afuera del certamen, por lo que Nole avanzó y se metió entre los cuatro mejores.

El dato no es menor y toma mayor trascendencia por lo ocurrido en la ronda anterior: Djokovic ya había llegado a esa instancia sin jugar los octavos de final luego de que Jakub Mensik se diera de baja en la previa por problemas físicos. El serbio disputó apenas dos sets en la segunda semana del primer Grand Slam del año, algo impensado en un torneo de esta exigencia.

Novak Djokovic, del sincericidio tras el retiro de Musetti a la fuerte autocrítica de cara a semis Tras el encuentro, tuvo un gesto noble y empático con el italiano. “No sé qué decir, salvo que lo siento por él y que ese tipo de cosas pasan en el deporte. Él fue por mucho el mejor jugador y yo ya estaba camino a casa hoy”, reconoció en conferencia de prensa. Sin embargo, Nole también se mostró muy autocrítico. "Es evidente que mi rendimiento hoy ha sido inferior al del resto del torneo. Sé que, si mi cuerpo aguanta, siempre tendré una oportunidad, pero es evidente que tengo que subir mi nivel y tengo en claro que necesito jugar mejor", remarcó.

Lorenzo Musetti se retiró cuando estaba dos sets arriba y Djokovic pasó a semifinales en Melbourne. Lorenzo Musetti se retiró cuando estaba dos sets arriba y Djokovic pasó a semifinales en Melbourne. Foto: EFE Consultado sobre el momento de la lesión de Musetti, explicó que notó las primeras señales en el inicio del tercer set, aunque desde el entorno tano le confirmaron que el problema había aparecido antes. “No parecía afectar su tenis al principio, pero evidentemente fue empeorando”, agregó.