Una canallada: la peculiar estadística de Lautaro Blanco, ex Rosario Central, frente a Newell's

Lautaro Blanco, surgido de las inferiores de Rosario Central, abrió el marcador para Boca frente a Newell's en la Bombonera.

Boca Juniors venció este domingo 2-0 a Newell's Old Boys en la Bombonera por la fecha 3 del Torneo Apertura. En una primera mitad en la que fue superior al rival, consiguió irse al descanso con una ligera ventaja de 1-0 gracias al golazo de Lautaro Blanco a los 40 minutos.

Cuando parecía que el entretiempo llegaría con un 0-0 en el tanteador, el lateral izquierdo robó una pelota en mitad de cancha que terminó en los pies de Exequiel Zeballos. El Changuito la trasladó con gran velocidad hasta la puerta del área y allí asistió al 3, que con una excelsa y sutil definición, se la picó a Gabriel Arias e introdujo el esférico entre los tres palos.

El gol de Lautaro Blanco para abrir el marcado frente a Newell's El golazo de Lautaro Blanco para el 1-0 de Boca El de hoy fue nada menos que el segundo gol en más de 5 años como profesional para el defensor surgido de Rosario Central. El anterior también había sido con la camiseta del Xeneize y, casualmente, como si se tratara de un giro del destino, la víctima había sido la misma: la Lepra.

Su debut en las redes se había producido el pasado 5 de octubre de 2025, en lo que fue la paliza 5-0 del cuadro de la Ribera sobre el Rojinegro por la fecha 11 del Clausura. En aquella oportunidad, Blanco marcó el quinto tanto de la noche al minuto 59 con un potente zurdazo cruzado en el área grande.

El golazo que le había hecho Lautaro Blanco a Newell's en 2025 El golazo que le había hecho Lautaro Blanco a Newell's en 2025 Habiendo debutado en la Academia Rosarina en 2020, no pudo anotar goles en los tres años que vistió la camiseta a rayas azules y amarillas ni tampoco en 2023 cuando defendió la del Elche de España. Recién en Boca pudo convertir por primera vez, y también por segunda, ambas contra Newell's, el máximo rival del club de sus amores, lo que se vio reflejado en su irónico festejo, flexionando ambos brazos a sus costados.