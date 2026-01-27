Sufre Gallardo: Franco Armani se volvió a lesionar y está descartado ante Gimnasia ¿y Central?

Mientras dejaba atrás un desgarro, Franco Armani sufrió una nueva molestia y su vuelta al arco de River es una incógnita. Qué le pasó.

Franco Armani atraviesa días de paciencia obligada en River en medio de un arranque de año marcado por las lesiones. El capitán del Millonario venía evolucionando bien de su desgarro en el gemelo derecho, pero la exigencia empezó a pasar factura y aparecieron dolores que encendieron las alarmas.

Franco Armani tiene una nueva molestia: descartado ante Gimnasia y enciende velas en Rosario En las últimas horas, surgió una complicación cuando estaba casi listo para volver: una inflamación en el talón derecho. A raíz de esto, el arquero de 39 años no estará disponible para el partido ante Gimnasia en el Monumental y todavía nadie puede asegurar su presencia frente a Rosario Central, el próximo domingo en el Gigante de Arroyito.

Cuando parecía que el regreso estaba cerca, una nueva molestia frenó los planes y obligó a bajar las cargas. Es por eso que el arco seguirá en manos de Santiago Beltrán, el juvenil de 21 años que viene de sumar sus primeros minutos oficiales en la victoria 1-0 ante Barracas en la fecha 1.

El pibe Beltrán seguirá siendo el 1 de River El pibe, que ya se ganó la confianza de Marcelo Gallardo, volverá a ser titular por segundo partido consecutivo en el Torneo Apertura y el cuarto si se suman los amistosos de pretemporada ante Millonario y Peñarol. Tan bueno fue su rendimiento hasta el momento que todavía no recibió goles y mantiene la valla invicta.