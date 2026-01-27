Alexis Cuello fue ofrecido a River tras su frustrado pase a Boca: la decisión del Millonario

Luego de que se cayera su pase a Boca, el entorno de Alexis Cuello acercó su nombre a los pasillos del Monumental y la respuesta fue contundente.

Alexis Cuello, de estar en la mira de Boca a coquetear con River.

Alexis Cuello volvió a quedar en el centro de la escena y su nombre volvió a recorrer los pasillos del mercado. Después de que Boca se cansara de negociar y diera por caída la operación con San Lorenzo, el goleador de 25 años apareció en el radar de River.

Todo arrancó con el portazo del Xeneize. Tras varias semanas de charlas, el Xeneize decidió dar un paso al costado luego de no llegar a un acuerdo económico con el Ciclón. La última oferta fue de US$3.000.000 brutos por el 60% del pase a pagar en dos cuotas, pero en Boedo se mantuvieron firmes y exigieron una cifra limpia que nunca llegó.

Alexis Cuello fue ofrecido a River luego de que Boca se bajara de la negociación En ese contexto, el entorno de Cuello se movió rápido y ofreció al atacante a la vereda de enfrente. Luego de su doblete ante Lanús en el arranque del Torneo Apertura, el nombre del atacante apareció en los pasillos del Monumental a sabiendas de que Marcelo Gallardo busca alternativas para reforzar la zona de ataque.

Con dedicatoria a Jehová. Alexis Cuello fue el goleador y el gran héroe de la tarde en el Nuevo Gasómetro. Foto: FotoBaires Cuello fue ofrecido a River, que respondió rápido y fue contundente. FotoBaires La postura del Millonario ante el ofrecimiento del goleador de San Lorenzo Sin embargo, la ilusión duró poco. Según informó Juan Cortese, el periodista que cubre el día a día de River en TyC Sports, la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo analizó el acercamiento y rápidamente descartaron avanzar. El motivo fue el mismo que frenó a Boca: las altas pretensiones económicas de San Lorenzo, que hoy no encajan en los planes del Millo en el mercado.