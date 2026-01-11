Quién es Santiago Beltrán, el juvenil que atajó en River en el amistoso frente a Millonarios

El inicio de 2026 trajo una sorpresa bajo los tres palos de River. Un nombre poco conocido para el público asumió el desafío en el primer partido del año.

El arranque de la temporada encontró a River Plate con una situación inesperada en el arco. La lesión de Franco Armani y la salida de Jeremías Ledesma abrieron una puerta que Santiago Beltrán supo aprovechar: convenció a Marcelo Gallardo y será el arquero titular en el amistoso ante Millonarios.

Beltrán nació en la Ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre de 2004, mide 1,89 metros y es zurdo. Dentro del club tiene dos referencias claras: Marcelo Barovero, hoy entrenador de arqueros del plantel profesional, y el propio Armani, con quien pelea un lugar cuando el capitán esté disponible.

Un apellido que empieza a ganar terreno en el arco de River Plate Santiago Beltrán ya atajó en un amistoso contra Millonarios en 2024 Santiago Beltrán ya atajó en un amistoso contra Millonarios en 2024 @santiagobeltran._ No es la primera vez que aparece en el radar. En 2024, con Martín Demichelis como director técnico, ya había sido titular en un amistoso de pretemporada ante Millonarios, que terminó 1-1 en el Monumental, una señal de la consideración que tenía dentro del plantel.

Durante la pretemporada en San Martín de los Andes, Gallardo llevó a cinco arqueros: Armani, Ledesma, Ezequiel Centurión y los juveniles Franco Jaroszewicz y Beltrán. En ese grupo numeroso, el arquero nacido en 2004 terminó sacando ventaja.

Centurión, además, atraviesa la etapa final de recuperación de una fractura de muñeca sufrida en la final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, y su continuidad no está asegurada. En ese contexto, Beltrán quedó bien posicionado en la interna.