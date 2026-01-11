Quién es Santiago Beltrán, el juvenil que atajó en River en el amistoso frente a Millonarios
El inicio de 2026 trajo una sorpresa bajo los tres palos de River. Un nombre poco conocido para el público asumió el desafío en el primer partido del año.
El arranque de la temporada encontró a River Plate con una situación inesperada en el arco. La lesión de Franco Armani y la salida de Jeremías Ledesma abrieron una puerta que Santiago Beltrán supo aprovechar: convenció a Marcelo Gallardo y será el arquero titular en el amistoso ante Millonarios.
Beltrán nació en la Ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre de 2004, mide 1,89 metros y es zurdo. Dentro del club tiene dos referencias claras: Marcelo Barovero, hoy entrenador de arqueros del plantel profesional, y el propio Armani, con quien pelea un lugar cuando el capitán esté disponible.
Un apellido que empieza a ganar terreno en el arco de River Plate
No es la primera vez que aparece en el radar. En 2024, con Martín Demichelis como director técnico, ya había sido titular en un amistoso de pretemporada ante Millonarios, que terminó 1-1 en el Monumental, una señal de la consideración que tenía dentro del plantel.
Durante la pretemporada en San Martín de los Andes, Gallardo llevó a cinco arqueros: Armani, Ledesma, Ezequiel Centurión y los juveniles Franco Jaroszewicz y Beltrán. En ese grupo numeroso, el arquero nacido en 2004 terminó sacando ventaja.
Centurión, además, atraviesa la etapa final de recuperación de una fractura de muñeca sufrida en la final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, y su continuidad no está asegurada. En ese contexto, Beltrán quedó bien posicionado en la interna.
Si responde de buena manera, también podría ser titular en el próximo amistoso ante Peñarol (sábado 17 de enero) y, en caso de extenderse la recuperación de Armani, incluso atajar frente a Barracas Central el sábado 24 de enero a las 17, por la primera fecha del Torneo Apertura.
De delantero a arquero y una llegada tardía a AFA
La historia de Beltrán tiene un giro particular. Él mismo contó que empezó jugando como delantero. “Al principio jugaba de delantero, pero a los 12 años, por mis condiciones físicas, me llevaron a probar para ser arquero. Vi la oportunidad de atajar y de ahí no salí más. Me hice arquero para siempre”, recordó en una charla con el sitio oficial de River.
Recién a los 17 años tuvo su primera prueba en un club afiliado a AFA. Hasta entonces, su recorrido se limitaba a torneos amateurs con amigos. La prueba en Quinta división de River fue determinante: quedó seleccionado y comenzó su camino en el fútbol profesional.
En cuanto a su estilo, se define como un arquero firme. “Considero que soy muy eficiente bajo los tres palos y me hago fuerte en los mano a mano”, explicó. Además de Barovero y Armani, también señaló como referencia a Manuel Neuer.
Por último, puso el foco en el aspecto mental del puesto. “Cuando nosotros cometemos algún error no nos salva nadie. Si fallamos, la pelota termina dentro del arco”, explicó, y completó: “Hay que ser fuerte de la cabeza, olvidar rápido el error y pensar en la próxima pelota”.