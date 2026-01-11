El llamativo posteo de Miguel Borja durante el amistoso de verano de River frente a Millonarios

Lejos del club, pero todavía cerca desde lo emocional. En medio de una novela que ya tuvo final, el Colibrí volvió a mostrarse ligado al mundo River.

El 1 de enero de 2026, Miguel Ángel Borja se quedó con el pase en su poder y en las próximas horas firmará contrato con Cruz Azul de México. Foto: River Plate

River puso primera en su año futbolístico con un amistoso internacional frente a Millonarios, en el Gran Parque Central de Montevideo, por la Serie Río de la Plata. El encuentro marcó el primer ensayo formal del equipo de Marcelo Gallardo en 2026, con Fausto Vera como titular entre los refuerzos y Matías Viña esperando su turno desde el banco.

Mientras el Millonario salía a escena, un gesto desde el exterior no pasó inadvertido. Miguel Ángel Borja, que se encuentra en México, compartió en sus redes una imagen siguiendo el partido por televisión, con emojis de una gallina, un círculo blanco y un corazón, un mensaje implícito de aliento al club con el que acaba de cerrar una etapa.

El posteo de Miguel Ángel Borja alentando a River desde el DF mexicano Posteo de Borja El posteo llegó justo cuando el colombiano transita las horas previas a la oficialización de su arribo a Cruz Azul, adonde continuará su carrera como jugador libre tras finalizar su contrato con River el 31 de diciembre. Sin ser tenido en cuenta por Gallardo, el delantero de 32 años optó por cambiar de aire.

Así se cerró una de las primeras novelas del mercado de pases. En el medio quedaron los guiños públicos a Boca, las declaraciones que alimentaron la polémica y una negociación que nunca avanzó por diferencias económicas, pese a los rumores que lo acercaron a la Ribera.