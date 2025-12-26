La pícara broma de Erling Haaland a Guardiola, que había advertido que controlaría el peso de sus jugadores post Navidad

A través de sus redes sociales, Erling Haaland le respondió de manera divertida al español tras la advertencia del cuidado de peso luego de Navidad.

Erling Haaland, el máximo goleador del Manchester City y de la Premier League, disfrutó de una gran Navidad junto a toda su familia. Y en este día tan especial para los niños, el Androide tuvo un momento especial con algunos fanáticos del elenco inglés.

El gran gesto de Haaland con los pequeños hinchas del Manchester City Como ocurre cada 25 de diciembre, los jóvenes van a buscar a Papá Noel para pedirle sus regalos y en esta ocasión un pequeño grupo de hinchas del City fueron ilusionados a sacarse una foto y pedirle un regalo. Lo que nadie se imaginaba es que detrás del traje blanquirrojo y de la barba larga era ni más ni menos que el noruego.

image Erling Haaland y un gran momento con los pequeños fanáticos del Manchester City. @ManCity_ES Con sus imponentes 1,95 metros de estatura, Erling Haaland, se acercó a posar junto a los chicos para la foto y, mientras todos miraban a la cámara, aprovechó el instante para quitarse la barba. Cuando los pequeños volvieron a girar la cabeza para mirarlo, la sorpresa fue total y las bocas abiertas lo dijeron todo. Tras la reacción inicial y la emoción por tenerlo tan cerca, el noruego se distendió entre risas y se quedó charlando unos minutos con ellos, regalando un momento tan inesperado como inolvidable.

El palito de Erling Haaland a Pep Guardiola A su vez, esa no fue la única gran aparición del Androide durante esta Navidad, ya que hace algunos días atrás, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló en conferencia de prensa y les dejó una tajante advertencia a sus dirigidos en la previa de las fiestas respecto a la comida y el cuidado del peso: "Cada jugador se pesa. Vuelven el día 25 de diciembre y yo estaré allí controlando cuántos kilos suben para ver si vienen gordos. En cuanto lleguen después de tres días, quiero ver cómo regresan. Pueden comer, pero quiero controlarlos. Si un jugador que ahora está perfecto llega con kilos de más, se quedará en Manchester (juegan este sábado contra el Nottingham Forest de visitante)”, lanzó.

La contestación del delantero llegó en clave de humor y no tardó en viralizarse. Desde su cuenta de Instagram (@erling), publicó una imagen sobre una balanza que marcaba 94,4 kg, acompañada de un mensaje tranquilizador para el catalán: “All good!!! (Todo bien!!!)”. El posteo, fiel a su estilo, fue un guiño cargado de ironía y risas, una forma distendida de responder a la exigencia casi obsesiva del filósofo del tiki-taka, a la que el artillero parece tomarse con naturalidad y buen humor.