En medio de la crisis, el Tottenham del Cuti Romero echó a su DT: suena un argentino para reemplazarlo

Thomás Frank fue destituido de su cargo luego de la derrota ante Newcastle que dejó a los Spurs a tres puntos del descenso en la Premier League.

El Tottenham vive dos realidades completamente distintas en el fútbol europeo. Por una parte, el equipo de Cristian Romero obtuvo el pasaje directo a los octavos de final de la UEFA Champions League, pero por la otra atraviesa una campaña catastrófica en la Premier League: ocupa la 16° posición, con 29 puntos en 26 fechas.

La derrota ante Newcastle 1-2 en condición de local dejó al elenco inglés a tres unidades del descenso directo. Y esta nueva caída fue la gota que rebalsó el vaso, porque los directivos del club tomaron la drástica decisión de despedir al entrenador Thomas Frank y este miércoles anunciaron su salida con un tajante comunicado.

Tottenham anunció el despido de Thomas Frank: el comunicado "El Club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador jefe masculino y Thomas Frank se marchará hoy. Thomas fue designado en junio de 2025 y estábamos decididos a brindarle el tiempo y el apoyo necesarios para construir el futuro juntos. Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la Junta a concluir que es necesario un cambio en este punto de la temporada", publicaron los Spurs en sus redes sociales, poniéndole fin al ciclo del danés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Spurs_ES/status/2021537500922073188&partner=&hide_thread=false El Club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador jefe masculino y Thomas Frank se marchará hoy.



Thomas fue designado en junio de 2025 y estábamos decididos a brindarle el tiempo y el apoyo necesarios para construir el futuro juntos.



Sin embargo,… pic.twitter.com/yNuKHgnUs5 — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) February 11, 2026 Mauricio Pochettino, el viejo conocido que suena para volver a los Spurs Con la soga al cuello, la idea del Tottenham es cerrar la contratación del nuevo técnico cuanto antes. Es por eso que, según informó el periodista británico Ben Jacobs apareció en carpeta el nombre de un viejo conocido. Mauricio Pochettino, el actual DT de la Selección de Estados Unidos y quien ya tuvo una extensa etapa por la institución entre 2014 y 2019, donde dirigió 293 partidos.

Los Spurs decidieron que John Heitinga, uno de los asistentes de Frank, asuma de manera interina hasta el final de la temporada. En ese sentido, la idea sería buscar al entrenador argentino para después del Mundial, aunque parece muy difícil que pueda rescindir su contrato con el combinado de Norteamérica.