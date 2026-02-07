El golazo de Messi no alcanzó e Inter Miami empató 2-2 con Barcelona de Ecuador
En Guayaquil, el Inter Miami ganaba con los tantos de Lionel Messi y Germán Berterame, pero Joao Rojas y Tomás Martínez lo igualaron para Barcelona SC.
El Inter Miami de Lionel Messi continúa preparándose para una nueva temporada de la MLS. Tras la derrota 3-0 ante Alianza Lima y el triunfo 2-1 sobre Atlético Nacional de Medellín, empató este sábado por la noche por 2-2 en su tercer amistoso del 2026 contra Barcelona de Ecuador en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil.
La Pulga abrió el marcador con uno de sus típicos golazos a los 30 minutos del primer tiempo, pero pero Joao Rojas lo empató para el elenco local a los 41'. Las garzas igualmente se irían arriba al descanso por el tanto de Germán Berterame, aunque Tomás Martínez volvería a marcar tablas cerca del final, a los 87'.
El golazo de Messi para el 1-0 de Inter Miami
El partido comenzó con idas y vueltas de ambos equipos, pero con mayor peligro del visitante, con acciones propias de un Leo que sostiene la magia y un buen estado físico. Un tiro libre del astro argentino, con gran colocación para abrir el marcador a favor del elenco rosa fue bloqueado con acción extremada del portero venezolano José Contreras para rechazar el balón sobre el travesaño.
Pero eso no lo detuvo, pues en otra acción agarró el balón desde fuera del área, burló a todo rival que intentó cruzarse en su camino y con remate de izquierda y a media altura anotó un hermoso tanto, que celebraron hasta los mismos barcelonistas, que lucieron el color amarillo en sus camisetas, pero con la fotografía de Messi.
El gol de Joao Rojas para el empate de Barcelona
Barcelona reaccionó y empató, tras un tiro de esquina ejecutado por el juvenil Johan García, que superó al portero y el balón cayó preciso para el remate con golpe de cabeza del atacante Rojas.
Antes de que concluyera el primer tiempo, la Pulga recibió el balón por el costado derecho, observó que por el otro costado corría el también argentino Berterame y le pasó el balón con una precisión arquitectónica para que anotara el segundo del Inter.
El gol de Berterame para el 2-1 de Inter Miami
Messi salió del partido al minuto 58 y en su lugar ingresó el uruguayo Luis Suárez. Por parte del Torero, sumó minutos Darío Benedetto, que ingresó a los 64' y que es una de las esperanzas del cuadro ecuatoriano para triunfar el próximo 18 de febrero en el partido contra Argentinos Juniors por la segunda fase de la Copa Libertadores. Tras la salida de Leo, el Pipa pasó a ganarse los aplausos de los aficionados que esperaban con ansias el empate.
Al minuto 86 el argentino David Ayala, del Miami, le dio un pisotón a Benedetto y el árbitro ecuatoriano Yerson Zambrano lo expulsó. El Barcelona anotó el agónico empate a través del argentino Martínez, aprovechándose de una desconcentración de la defensa contraria para rematar a placer, desde corta distancia.
El gol de Tomás Martínez para el 2-2
El Inter Miami cerró así su gira por Sudamérica, que la comenzó con una derrota por 3-0 ante el Alianza Lima, de Perú, y luego ganó por 2-1 en su visita al Atlético Nacional de Colombia.
Fuente: EFE