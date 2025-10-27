Fallo confirmado: qué resolvió la AFA tras el escándalo en Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Deportivo Madryn

Tras la suspensión por denuncias de amenaza del árbitro Comesaña, AFA dio a conocer su resolución sobre el partido de ida y el futuro de la serie del Reducido.

¡Insólito! Se suspendió el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por amenazas al árbitro. Foto: NA

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer este lunes su fallo respecto al escandaloso partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El encuentro, que había sido suspendido hace ocho días por las amenazas de dirigentes jujeños al árbitro Lucas Comesaña, fue dado por perdido para el conjunto local. El resultado oficial quedó 3-0 a favor del Aurinegro, que además llega con ventaja deportiva a la revancha.

La resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA WhatsApp Image 2025-10-27 at 18.50.08 El Tribunal de Disciplina de AFA le dio ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy por 3 a 0. La decisión se tomó luego de analizar el informe presentado por Comesaña y los descargos de ambas instituciones. En su resolución, el Tribunal aplicó al club jujeño una multa de 2.500 entradas (v.e) y confirmó la pérdida del partido, tal como establece el artículo 15.1 del Código Disciplinario.

El informe presentado por el árbitro Lucas Comesaña Informe Además, citó a declarar al presidente Walter Morales y al secretario Leandro Meyer por su presunta participación en los hechos denunciados.

Cómo, cuándo y dónde sigue la serie de cuartos de final La revancha del cruce correspondiente a los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso se jugará el próximo domingo 2 de noviembre a las 16, en el Abel Sastre. Además, el Aurinegro, que gracias al fallo del Tribunal va ganando la serie por 3 a 0, tiene ventaja deportiva por quedar mejor ubicado, por lo que en caso de igualdad en el global, avanzará a semifinales.