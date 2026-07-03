De Maradona a Messi: la muestra mundialista que revive las tapas más icónicas de El Gráfico

En pleno clima mundialista, el Museo Nacional de Arte Decorativo inauguró este lunes la muestra “Retrospectiva de una pasión”, una exposición que recorre la historia de la Copa Mundial FIFA a través de las tapas más emblemáticas de la revista El Gráfico.

La propuesta reúne imágenes que forman parte de la memoria deportiva y afectiva del país: abrazos, festejos, derrotas, ilusiones y recuerdos compartidos por generaciones. Desde el primer Mundial disputado en 1930, El Gráfico registró en sus portadas los momentos que marcaron el camino de la Selección argentina .

Organizada por la productora Torneos, empresa del holding Waiken ILW, junto al Museo Nacional de Arte Decorativo, la exposición se inscribe en las acciones que impulsa la Fundación Norma y Leo Werthein en América Latina para promover la convivencia a través de los valores del deporte, con iniciativas vinculadas a la educación, la cultura y la inclusión.

La muestra podrá visitarse hasta mediados de agosto en la sede del museo, ubicada en Avenida del Libertador 1902, en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Allí, la reja perimetral se convertirá en una galería a cielo abierto con 50 tapas icónicas dedicadas a los principales hitos de la Selección Argentina en Copas del Mundo.

Entre las portadas destacadas aparecen Guillermo Stábile, goleador del Mundial de Uruguay 1930; Daniel Passarella levantando la Copa del Mundo en Argentina 1978; Diego Maradona celebrando el título en México 1986; la definición por penales ante Italia en 1990; el gol de Ángel Di María frente a Suiza en Brasil 2014; y la consagración junto a Lionel Messi en Qatar 2022.

Dentro del museo, el recorrido se completa con otras 25 portadas que recuperan momentos históricos del seleccionado argentino, como la partida hacia Inglaterra 1966, el gol de René Houseman a Italia en Alemania 1974 y la goleada 5-0 frente a Jamaica en Francia 1998.

Gentileza

La exposición propone una experiencia emocional por jugadores, partidos e historias que atravesaron a millones de argentinos. Más que una selección de tapas, “Retrospectiva de una pasión” invita a revivir los sentimientos que acompañan cada Mundial y a mirar el fútbol como parte de la cultura popular.

“Para el Museo Nacional de Arte Decorativo, esta muestra permite poner en valor un patrimonio que trasciende lo deportivo. El Gráfico es un archivo histórico del fútbol argentino, y sus portadas constituyen además un testimonio excepcional de la evolución del diseño gráfico, la fotografía y la cultura visual del país”, afirmó Hugo Pontoriero, director del museo.

En la misma línea, Arturo Puig, director de El Gráfico web, sostuvo: “El Gráfico trascendió las fronteras de Argentina y se consolidó como un referente en Latinoamérica por su calidad periodística y por entender que el fútbol es mucho más que un deporte: es una pasión”.