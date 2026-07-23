Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha: cuándo será y cómo comprar entradas

Cosquín Rock confirmó su regreso para el 6 y 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo Santa María de Punilla , en Córdoba. Además del anuncio de las fechas, la organización dio a conocer el cronograma de venta de entradas para una nueva edición del festival, que volverá a reunir a miles de personas en uno de los encuentros musicales más importantes de Latinoamérica. Conocé todos los detalles.

La venta de tickets comenzará el jueves 29 de julio a través del sitio oficial www.cosquinrock.net y se desarrollará en distintas etapas.

La primera será Yendo , una preventa exclusiva para clientes BBVA , con la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés , disponible hasta agotar stock. Luego continuará la etapa Llegando , también exclusiva para clientes de la entidad bancaria y con el mismo beneficio de financiación. Finalmente se habilitará la venta general , abierta a todos los medios de pago, manteniendo las 12 cuotas sin interés para clientes BBVA.

El Cosquín Rock 2027 se llevará a cabo los días 6 y 7 de febrero.

Con 27 años de historia , Cosquín Rock se consolidó como uno de los festivales musicales más importantes de la región y una de las principales citas del calendario cultural argentino.

Cada verano, el encuentro reúne a miles de personas en las sierras cordobesas para disfrutar de una programación que abarca distintos géneros musicales y múltiples escenarios.

La organización destacó que la edición 2026 convocó a más de 90 mil personas, que presenciaron las presentaciones de más de 100 artistas durante las dos jornadas del festival.

Una nueva edición en las sierras de Córdoba

La próxima edición volverá a realizarse en el Aeródromo Santa María de Punilla, sede habitual del festival. La propuesta combina música en vivo con experiencias pensadas para el público, consolidando un encuentro que año tras año convoca a grupos de amigos, familias y fanáticos de distintas generaciones.

Con el anuncio de las fechas y el inicio de la venta de entradas, comenzó oficialmente la cuenta regresiva para una nueva edición de Cosquín Rock, que volverá a celebrarse el 6 y 7 de febrero de 2027 en las sierras de Córdoba.