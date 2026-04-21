Papa Francisco: Valeria Mazza reveló momentos íntimos y divertidos en el Vaticano

A un año del fallecimiento de papa Francisco , ocurrido en el lunes de Pascua de 2025, la modelo argentina Valeria Mazza compartió un emotivo recuerdo que combina humor, cercanía y admiración, destacando la personalidad cálida del pontífice.

La modelo evocó sus encuentros con quien fuera líder de la Iglesia Católica con palabras cargadas de afecto: “A Francisco lo recuerdo con mucho cariño, siempre con una sonrisa”. Su testimonio, que funciona como un homenaje íntimo, pone el foco en la humanidad del pontífice y en los momentos compartidos lejos del protocolo.

Valeria Mazza relató que la noticia de la elección papal la sorprendió de manera inesperada. “Estaba en el auto cuando escuché en la radio que el nuevo Papa era argentino, con una sorpresa enorme y una alegría y un descreimiento”, recordó, describiendo ese instante como “impresionante”. Sin embargo, su vínculo con él se remontaba a años anteriores, cuando aún era el entonces arzobispo de Buenos Aires.

El primer encuentro ocurrió en un evento vinculado a Juan Pablo II, en la Universidad Católica Argentina. “Ahí lo conocí a Bergoglio, que él era el jefe de la Iglesia de Buenos Aires en ese momento”, explicó. Ese recuerdo cobró un nuevo significado tras su elección como Papa.

A partir de ese momento, la relación se profundizó con visitas al Vaticano. Según Valeria Mazza, Francisco mantenía siempre un trato cercano y familiar. “Enseguida nos preguntó por nuestra familia, por los chicos, ‘¿cuándo van a venir? tráiganme los chicos’”, relató. Ese interés genuino derivó en nuevos encuentros, esta vez con toda la familia.

En uno de esos momentos, la modelo destacó una escena que refleja el sentido del humor del Papa. “Cuando le presenté a mi madre, empezó: ‘¿dónde está Gravier? ¿dónde está Gravier? sos un ídolo, que viajás con tu suegra’”, contó entre risas, en referencia a su esposo. La anécdota se convirtió en una de las más recordadas por la familia.

Encuentros inolvidables en el Vaticano

Mazza también participó en diversas actividades organizadas en el Vaticano, donde fue convocada como moderadora en encuentros internacionales. Según detalló, estos eventos abordaban temas como la esclavitud moderna y el cambio climático, en línea con la encíclica Laudato Si.

“Fue súper emocionante”, expresó, al recordar su rol en esos espacios. En cada ocasión, el Papa se hacía presente al final de las jornadas, manteniendo el mismo estilo cercano que lo caracterizaba.

La modelo destacó que esos encuentros no solo tenían un valor institucional, sino también humano. Francisco se mostraba interesado en cada persona, generando un clima de confianza incluso en contextos formales.

Un último encuentro cargado de emoción

El testimonio de la modelo adquiere un tono más íntimo al recordar la última vez que vio al Papa, el 31 de enero de 2025. “Fuimos con toda la familia otra vez, con todos los chicos, y estuvimos una hora y media sentados allí, conversando con él”, relató.

Durante ese encuentro, el pontífice dialogó con cada integrante de la familia. “Le preguntaba a los chicos, ellos le contaban qué hacían de su vida”, explicó. Incluso hubo lugar para momentos especiales: “Taina le cantó, la verdad que fue súper lindo”.

Semanas después, la salud del Papa se deterioró. “A las pocas semanas después de eso ya se enfermó y después nunca más salió”, señaló Valeria Mazza, destacando el valor de ese último encuentro como un “regalo hermoso”.

En su reflexión final, la modelo definió al Papa como “un valiente, un gran valiente”, resaltando su rol en la transformación de la Iglesia. “También se puede luchar con la palabra y el corazón”, concluyó.

Este recuerdo se convierte así en un homenaje que resalta no solo la figura institucional de papa Francisco, sino también su dimensión humana: la sonrisa, el humor y la cercanía que marcaron a quienes lo conocieron.