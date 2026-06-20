Según informó el Gobierno de la Ciudad, desde el inicio de la gestión de Jorge Macri se recuperaron más de 840 propiedades.

El Gobierno de la Ciudad apelará el fallo que frenó la recuperación de viviendas usurpadas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que apelará la medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo que le prohíbe continuar con determinados procedimientos vinculados a la recuperación de viviendas ocupadas para su devolución a los propietarios.

Desde el inicio de la gestión de Jorge Macri, la administración porteña informó que fueron recuperadas más de 840 propiedades. Según señalaron desde el Ejecutivo, la decisión judicial no modificará la política que vienen desarrollando en esta materia.

“Para sorpresa de nadie, el juez Gallardo y el Pitu Tomatierras se pusieron de acuerdo para defender a los okupas y atacar la propiedad privada. Si especulan que con este fallo absurdo van a frenar la política de recuperación de propiedades, les aviso que no entendieron nada y están mirando otra película. Ley y orden”, expresó Jorge Macri en su cuenta de la red social X.

Qué dispuso la Justicia con respecto al desalojo de las viviendas Gallardo es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, y le prohibió al Gobierno de la Ciudad realizar desalojos, clausuras materiales y tapiados de viviendas cuando se detectan situaciones de riesgo edilicio. La resolución sostiene que esas decisiones no pueden ser tomadas si no se garantiza previamente un piso mínimo de garantías técnicas, sociales y habitacionales.

En los operativos de la Ciudad trabajan la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio, que certifica los riesgos edilicios; la Red de Atención y el Consejo de los derechos del niño, niña y adolescentes, que se ocupan de la situación social y habitacional de los ocupantes.