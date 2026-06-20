Manuel Belgrano, chozno nieto del prócer: "Si él estuviera vivo haría hincapié en la educación"

Cada 20 de junio se celebra el día de la Bandera, en conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano . Su chozno nieto, de mismo nombre, se acercó a la redacción de MDZ para indagar en la figura del creador de uno de los máximos símbolos patrios y la importancia su pensamiento en la actualidad.

-Manuel Belgrano tuvo un papel central no solo durante la Semana de Mayo, sino también en la etapa previa. Fue un impulsor de la educación y promovió la creación de escuelas de Náutica, Dibujo, Agricultura, Artes y Oficios, Matemáticas y una escuela destinada a la formación de mujeres, convencido de que la educación era la base del progreso de una nación.

Todo eso lo llevó a a reunirse en esas famosas juntas que tenían, estas llamadas logias, pero porque eran secretas no quiere decir que tengan que ser masónicas. Eran tiempos de revolución, no se iban a juntar abiertamente

El día 18 de mayo de 1810 se juntan, Belgrano junto con Saavedra van a pedir el Cabildo Abierto que se hace el 22 de mayo y de ahí de varias cambios de ideas, justamente sale una primera junta, integraban todos los patriotas.

El virrey Cisneros preside la Junta, el día 24, reunidos en casa de Nicolás Rodríguez Peña tenían una gran discusión porque no aceptaban los criollos que siga Cisneros presidiendo la Junta y es ahí cuando Belgrano se para y dice Señores, a fe de caballeros, si mañana a las 15:00 de la tarde el virrey no ha renunciado, yo lo arrojaré por la ventana del fuerte.

El virrey renunció. Belgrano no tuvo que tener ninguna intervención, pero ahí se da uno cuenta la ascendencia que tenía sobre todos. Y no solamente eso, sino que era un hombre de acción que tomaba decisiones. Se conformó el día 25 de mayo la primera junta y él está como vocal.

Pensamiento político de Belgrano

-¿Cómo definiría el pensamiento político de Belgrano, era liberal? ¿Cómo se puede relacionar eso con su propuesta de una monarquía?

-Belgrano fue un liberal en el sentido clásico del término. Formado en la Universidad de Salamanca, donde llegó a presidir la Academia de Economía Política y Práctica Forense, estudió a autores como Adam Smith, los fisiócratas franceses, los mercantilistas italianos y los pensadores de la Escuela de Salamanca.

También era un republicano y constitucionalista. Una muestra de ello fue su interés por el pensamiento de George Washington: durante la campaña al Paraguay tradujo el discurso de despedida del primer presidente estadounidense, al que consideraba una guía para cualquier ciudadano.

Sin embargo, también fue un hombre profundamente pragmático. Por eso en 1816 propuso una monarquía constitucional encabezada por un descendiente de los incas. La propuesta, esa monarquía, era una forma de unión de todo el pueblo. La iniciativa respondía al contexto internacional: tras el Congreso de Viena, las monarquías habían recuperado fuerza en Europa y las Provincias Unidas necesitaban legitimidad y reconocimiento externo. Además, la propuesta buscaba integrar a una población mayoritariamente originaria y fortalecer la unidad interna en un momento de fuertes divisiones.

-¿Cómo convivían en Belgrano el intelectual y el militar?

- Esa es la grandeza de Belgrano, que supo llevar las dos cosas adelante, la palabra y la espada. Por ejemplo, la Fundación de Pueblos. En suu primera campaña al Paraguay funda su primer pueblo patrio, también la hace un pueblo socialista. Y él escribe antes de cruzar al al Paraguay, el reglamento para los 30 pueblos de las misiones. Eran los 30 pueblos que habían sido abandonados en mediados del siglo XVIII con la expulsión de los jesuitas. Belgrano se encuentra con ellos y declara el nombre del gobierno y escribe un reglamento. Ese reglamento habla de deberes y de obligaciones. Por ese reglamento se lo conoce a él el primer constitucionalista y está en las bases de Alberdi.

Llevaba la espada, iba comandante de de un ejército y además él tenía la comandancia política. O sea, fue siempre esos dos Belgrano, el político, el ilustrado y el militar permanente. Fue el único que comandó los tres ejércitos expedicionarios: al Paraguay, a la Banda Oriental y el del Norte dos veces. Su objetivo, según sus propios escritos, era siempre el bienestar de sus paisanos.

-¿Cómo surgió la bandera argentina y por qué eligió esos colores?

-En la campaña que Belgrano hace a lo que era la Villa del Rosario escribe una carta al Primer Triunvirato pidiéndole el uso de una escarapela para que se puedan distinguir los soldados patrios criollos de los realistas. La lucha era cuerpo a cuerpo, era bayoneta, lanza y espada y las escarapelas eran muy grande para que se pueda distinguir. Y usaban la misma. Belgrano tenía la experiencia del año anterior en en Paraguay. Entonces pide eso. El día 18 de febrero le contestan, firmado por Rivadavia, que estaba autorizado el uso de la escarapela nacional, blanca y azul celeste. Está bien dicho, porque azul es el color y celeste es la tonalidad. Belgrano escribe que estaba muy contento la tropa y que no iba a izar la bandera realista.

Entonces, manda ser una bandera que, según la historia oral , la cosió Catalina Echevarría, hermana de Vicente Anastasio Echevarría, un gran jurista, amigo de Belgrano, con el que hizo la campaña diplomática al Paraguay. Y Belgrano lo deja muy bien documentado cuando le escribe informando al triunvirato, diciéndole, teniendo la necesidad de enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste. Ya no nombra el azul, directamente blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional.

-¿La figura de Belgrano ocupa hoy el lugar que merece en la historia?¿Se debería separar el día de la bandera y la conmemoración de Belgrano?

-Lo que pasa es que el Día de la Bandera es en homenaje a Belgrano, es el día que él muere. Lo que tendría que tener un día es la la bandera, que es el día de la creación, el 27 de febrero, sin ninguna duda.

Después, en cuanto a su figura, Belgrano posiblemente haya tenido poco marketing. Inclusive, se lo trató como una persona delicada que no era de acción. Y era todo lo contrario. Era una persona de muchísima acción, una persona estaba permanentemente en acción, dormía cuatro horas por día para controlar absolutamente todo, libró todas las batallas con un gran coraje.

En Paraguay, si bien perdió, no entregó a su ejército que eran 600 personas contra 2000 y no se quiso rendir y pidió una retirada honrosa. Y así fue. Dos meses después, Paraguay trata la declaración de su independencia sin Buenos Aires y sin España, y lo llaman a Belgrano para que sea testigo. Y bueno, que hablar de la batalla del Éxodo jujeño, la batalla de Tucumán y Salta.

Qué pensaría Belgrano de la Argentina actual

-¿Qué pensaría Belgrano de la Argentina actual?

-No lo sé, porque lo estaría diciendo por boca mía hablando por Belgrano. Y me parece que no corresponde. Pero sí, yo creo que él haría mucho hincapié en lo que es la educación, sin ninguna duda. Creo que combatiría a la pobreza y abordaría a la juventud por medio de la educación, en una forma moderna, por supuesto. Pero no tengo ninguna duda que tendría las las luces suficientes para hacerlo.