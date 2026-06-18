El Gobierno de la Ciudad preadjudicó la concesión del Canal de la Ciudad: quién tomaría el control

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con la preadjudicación de la concesión para el gerenciamiento oneroso de la operación del Cable de la Ciudad y de medios dependientes de la órbita porteña. La recomendación de adjudicación recayó sobre Cale Group Media S.A. , empresa vinculada al empresario Augusto Marini , tras el análisis de las ofertas presentadas en la Licitación Pública N° 10002-0321-LPU26.

La decisión fue informada en el Boletín Oficial porteño de este jueves 18 de junio y surge del informe elaborado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. El proceso había sido convocado por la Dirección General Concesiones y Permisos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad.

La licitación había sido lanzada mediante la Disposición 76/DGCOYP/26 y establecía la concesión del gerenciamiento de los medios porteños a cambio del pago de un canon mensual al Estado local . En el pliego se había fijado un canon base de $10.753.750 para el principal renglón licitado y de $1.229.000 para un segundo renglón.

La apertura de ofertas estaba prevista inicialmente para abril, pero fue prorrogada hasta el 12 de mayo mediante la Disposición 99/DGCOYP/26. Finalmente, se presentaron dos interesados para el principal activo licitado, correspondiente al canal de televisión por cable porteño: Cale Group Media y Argentinos Media. Para el segundo renglón no hubo oferentes, por lo que fue declarado desierto.

Según el acta oficial de evaluación, Cale Group Media superó los análisis técnicos, administrativos y económico-financieros exigidos por los pliegos. La comisión señaló que la compañía cumplió con la presentación de la documentación requerida y con los criterios de evaluación previstos para el procedimiento. También concluyó que la propuesta técnica alcanzó los requisitos mínimos exigidos para la operación de los medios.

El factor económico resultó decisivo. Cale Group Media ofreció un canon mensual inicial de $50 millones para operar los activos licitados. La cifra superó el canon mínimo exigido por el Gobierno porteño y quedó por encima de la propuesta de Argentinos Media, que ofertó $15 millones mensuales.

La diferencia tuvo peso central porque el pliego establecía que la preadjudicación debía recaer sobre la oferta que cumpliera los requisitos exigidos y presentara el mayor canon económico. La comisión citó el artículo 30 del pliego, según el cual debía recomendarse la propuesta que cumpliera las condiciones licitatorias y ofreciera el mayor pago mensual.

El informe también incluyó observaciones sobre Argentinos Media. Según el dictamen, la compañía no presentó la totalidad de la documentación económico-financiera requerida. Entre los señalamientos figuran la falta de presentación de determinados estados contables ante la Inspección General de Justicia y la ausencia de información suficiente sobre el monto de inversión comprometido y el plan previsto para la operación.

Los evaluadores indicaron además que las fuentes de financiamiento informadas no estaban legalizadas y que no cubrían la totalidad de las inversiones proyectadas en el flujo de fondos presentado. Esas objeciones debilitaron la oferta de Argentinos Media frente a la propuesta de Cale Group Media.

Quién lidera Cale Group Media S.A.

Detrás de la firma preseleccionada aparece Augusto Marini, empresario de una familia de General Las Heras que en los años noventa fundó Agro Industrias Baires, compañía de nutrición animal conocida por la marca Kongo, vendida en 2011. A partir del respaldo familiar, Marini fundó Cale Group, un holding diversificado cuyo nombre se vincula con la frase “culto a la excelencia”.

El grupo mantiene presencia en alimentos para mascotas a través de Marini y Compañía, con la marca Moramí, además de negocios en infraestructura, energía, salud, transporte ferroviario, servicios, agroindustria, industria textil y medios. Su portafolio incluye una docena de empresas, entre ellas Obrica, René Energy, Alegramed y Motora Argentina.

El ingreso al negocio ferroviario se produjo tras la adquisición de activos de la rusa Transmashholding en el país. Esa operación permitió a Cale participar en el mantenimiento y reparación de locomotoras y vagones.

En medios, el grupo ganó visibilidad por su avance sobre Blender y Carajo, dos canales de streaming del ecosistema audiovisual argentino. Esa actividad le dio experiencia en producción de contenidos, comercialización publicitaria y gestión de audiencias digitales.

Con la preadjudicación del canal porteño, Marini busca trasladar esa experiencia al ámbito de los medios tradicionales. La división media de Cale Group está a cargo de Liliana Parodi, productora ejecutiva de trayectoria en la televisión argentina, quien tendrá la tarea de diseñar una programación con figuras, entretenimiento en vivo, contenidos culturales e impronta periodística.