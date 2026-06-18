Quiénes son los posibles reemplazantes de Manuel Adorni si es removido por el Congreso

El presidente Javier Milei ratifica en el cargo a Manuel Adorni , a pesar de los cuestionamientos propios y ajenos tras revelar que mintió en su patrimonio.

Sin embargo, el Congreso podría removerlo si se realizan las interpelaciones y se avanza en las mociones de censura, mecanismo constitucional que fija una posible destitución de un jefe de ministros.

Si bien en Casa Rosada señalan que si ese escenario se concreta, Milei podría volver a designar al exvocero en ese puesto, en el Ejecutivo también piensan otras alternativas.

Alguien que levantó el perfil es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , una de las funcionarias con mayor cercanía política y personal con Javier y Karina Milei . Sorprendió hace pocos días en una reunión con diputados libertarios en Olivos, cuando ella habitualmente no asoma en estos temas legislativos.

Para el Ejecutivo, la exproductora lleva adelante una exitosa gestión, enfatizando en la reducción de los índices de pobreza, la digitalización de programas sociales y la puesta en marcha de centros de formación dependientes de su cartera, además de haber erradicado la intermediación de los movimientos sociales.

Maneja una mega estructura, con Desarrollo Social, Educación, Trabajo y ANSES. Se diferenció rápidamente del escándalo de los créditos hipotecarios a funcionarios, echando a las pocas horas a su jefe de gabinete en Capital Humano y se desmarcó del caso Adorni, a quien le reclamó explicaciones.

Sin embargo, cerca de Pettovello aseguran que la ministra no analiza esa posibilidad. Afirma que no le interesa ese cargo, aunque se deja una puerta abierta en caso que Milei se lo pida formalmente.

Otro de los nombres que aparece en las conversaciones internas es el del canciller Pablo Quirno. El funcionario también cuenta con la confianza de los hermanos Milei y llega respaldado por una agenda internacional que el Gobierno exhibe como uno de sus principales activos, con negociaciones comerciales abiertas con Estados Unidos y la Unión Europea, además de nuevos acuerdos multilaterales.

No obstante, el propio funcionario desmintió que sea el sucesor de Adorni. Si bien puede obedecer a una simple desmentida estando Adorni aún en el puesto, él se dedicó a esfumar esa posibilidad.

Manuel Adorni y Pablo Quirno en conferencia de prensa

Por otro lado, surgieron los nombres del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Su entorno señala que “está muy bien en el Congreso y prefiere seguir ahí”.

Por su parte, el entorno de Adorni cree que Patricia Bullrich busca su lugar y por eso lo cuestionó en reiteradas ocasiones. La exministra niega que le interese y seguirá en el Senado, al menos hasta las elecciones del 2027.

También circuló con menor fuerza el caso del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aunque no gravitó fuertemente entre los propios miembros del Gobierno.