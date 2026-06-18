Javier Milei cruzó a Florencia Peña por el escándalo en Luzu TV: "Si te metés con Messi, te metés con todos"

El presidente Javier Milei salió este jueves al cruce de los medios de comunicación y de la actriz y conductora Florencia Peña tras la difusión de una información falsa sobre el estado de salud de Jorge Messi , padre del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi . A la par del comunicado, el presidente publicó una historia en Instagram con la frase "si te metés con Messi, te metés con todos".

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales bajo el título "Corpo Basura", Javier Milei cuestionó con dureza a la conductora y extendió sus críticas al periodismo en general, al que acusó de operar con impunidad y de difundir información sin verificar.

"Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano", sostuvo Javier Milei .

El presidente consideró que la difusión de la versión falsa sobre Jorge Messi resultó grave incluso si hubiera sido cierta, al tratarse de cuestiones vinculadas a la vida privada de una persona. Además, cuestionó la falta de controles y verificaciones previas antes de divulgar información sensible.

No obstante, Javier Milei destacó la decisión adoptada por Luzu TV tras el episodio. "Al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto", afirmó en referencia a las medidas tomadas por las autoridades del medio.

El descargo presidencial se produjo luego de que Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, difundiera un comunicado en el que el canal lamentó lo ocurrido durante la emisión de "El Show del Verano" y calificó de "inadmisible" la difusión de información sensible sin la debida verificación.

En ese marco, la señal anunció la desvinculación de los responsables involucrados y confirmó que Florencia Peña daría un paso al costado. Además, ratificó su compromiso con una comunicación "responsable, respetuosa y rigurosa".

Javier Milei aprovechó el episodio para renovar sus cuestionamientos contra los medios tradicionales y parte del periodismo argentino. Según sostuvo, existen comunicadores que "se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo" bajo el amparo de editores y propietarios de medios.

En el tramo final de su mensaje, el jefe de Estado también criticó a los medios que reciben pauta oficial y aseguró que muchos de ellos no podrían sostenerse únicamente con su audiencia. El texto concluyó con una de sus habituales despedidas: "CIAO!".