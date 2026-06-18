Nicolás Occhiato confirmó la desvinculación de Florencia Peña de Luzu TV: el comunicado oficial

Nicolás Occhiato confirmó mediante un fuerte escrito que tanto la actriz como todos "los responsables involucrados" no seguirán en el canal.

Nicolás Occhiato fue uno de los primeros en expresarse tras lo sucedido en el programa de "El Show del Verano". Florencia Peña compartió una falsa información y el creador de Luzu TV decidió tomar una decisión determinante y muy severa.

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido en el aire del programa El Show del Verano. Para nuestro canal es indamisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", expresan en el comunicado.

Nicolás Occhiato confirmó la desvinculación de Florencia Peña y los involucrados El comunicado que compartió Nicolás Occhiato. Foto: X / @NicolasOcchiato. Luego, agregaron: "Por este motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".

"Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa", finaliza el escrito que compartió Occhiato mediante sus distintas redes sociales y las cuentas oficiales del canal del streaming