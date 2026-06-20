Conmoción en el mundo Friends: murió una pieza clave de la serie y enlutó a los fans

Con una destacada trayectoria de más de cinco décadas y 11 premios Emmy, su trabajo moldeó el humor de millones de espectadores en todo el mundo.

El universo de las series de televisión se encuentra atravesando un momento de profundo pesar tras confirmarse la partida de una de sus mentes creativas más brillantes. El legendario director y productor James Burrows falleció a los 85 años de edad.

El multipremiado director fue una pieza fundamental para definir la identidad visual y el ritmo de la serie Friends. IMDB La triste noticia fue comunicada de manera oficial por sus familiares directos, quienes decidieron recordarlo a través de un emotivo texto difundido en la revista People, donde recalcaron que el profesional “dejó una huella imborrable, moldeando a generaciones enteras mediante su inigualable talento”.

El arquitecto de las comedias más exitosas: murió James Burrows Nacido en la ciudad de Los Ángeles en 1940 y formado académicamente en la prestigiosa Yale School of Drama, Burrows edificó una trayectoria que se extendió por más de cinco décadas. En ese lapso, estuvo al frente de la realización de más de 1.000 episodios de televisión, convirtiéndose en un pionero absoluto del formato de comedias filmadas con múltiples cámaras.

James Burrows falleció a los 85 años de edad, dejando un vacío inmenso en la industria del entretenimiento estadounidense. IMDB Su enorme destreza técnica y narrativa lo llevó a ganar un total de 11 premios Emmy, consolidándolo como una figura clave en producciones que marcaron una época dorada, tales como The Big Bang Theory, Cheers, Frasier, Will & Grace y, de manera muy especial, los inicios de Friends.

Producciones masivas como The Big Bang Theory contaron con la experiencia y la mirada de Burrows en sus episodios. IMDB Sus allegados detallaron que el realizador falleció de manera pacífica y rodeado por sus seres afectivos más cercanos. Más allá de las imponentes cifras de su carrera y su reconocimiento en Hollywood, quienes compartieron largas jornadas de grabación con él coincidieron en resaltar su enorme calidez humana y profesional dentro de los sets de filmación.