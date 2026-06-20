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Conmoción en el mundo Friends: murió una pieza clave de la serie y enlutó a los fans

Con una destacada trayectoria de más de cinco décadas y 11 premios Emmy, su trabajo moldeó el humor de millones de espectadores en todo el mundo.

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Quién es la persona de Friends que murió. / Archivo MDZ

Quién es la persona de Friends que murió. / Archivo MDZ

El universo de las series de televisión se encuentra atravesando un momento de profundo pesar tras confirmarse la partida de una de sus mentes creativas más brillantes. El legendario director y productor James Burrows falleció a los 85 años de edad.

El multipremiado director fue una pieza fundamental para definir la identidad visual y el ritmo de la serie Friends.

El multipremiado director fue una pieza fundamental para definir la identidad visual y el ritmo de la serie Friends.

La triste noticia fue comunicada de manera oficial por sus familiares directos, quienes decidieron recordarlo a través de un emotivo texto difundido en la revista People, donde recalcaron que el profesional “dejó una huella imborrable, moldeando a generaciones enteras mediante su inigualable talento”.

El arquitecto de las comedias más exitosas: murió James Burrows

Nacido en la ciudad de Los Ángeles en 1940 y formado académicamente en la prestigiosa Yale School of Drama, Burrows edificó una trayectoria que se extendió por más de cinco décadas. En ese lapso, estuvo al frente de la realización de más de 1.000 episodios de televisión, convirtiéndose en un pionero absoluto del formato de comedias filmadas con múltiples cámaras.

James Burrows falleci&oacute; a los 85 a&ntilde;os de edad, dejando un vac&iacute;o inmenso en la industria del entretenimiento estadounidense.

James Burrows falleció a los 85 años de edad, dejando un vacío inmenso en la industria del entretenimiento estadounidense.

Su enorme destreza técnica y narrativa lo llevó a ganar un total de 11 premios Emmy, consolidándolo como una figura clave en producciones que marcaron una época dorada, tales como The Big Bang Theory, Cheers, Frasier, Will & Grace y, de manera muy especial, los inicios de Friends.

Producciones masivas como The Big Bang Theory contaron con la experiencia y la mirada de Burrows en sus episodios.

Producciones masivas como The Big Bang Theory contaron con la experiencia y la mirada de Burrows en sus episodios.

Sus allegados detallaron que el realizador falleció de manera pacífica y rodeado por sus seres afectivos más cercanos. Más allá de las imponentes cifras de su carrera y su reconocimiento en Hollywood, quienes compartieron largas jornadas de grabación con él coincidieron en resaltar su enorme calidez humana y profesional dentro de los sets de filmación.

A lo largo de su carrera, el realizador cosech&oacute; 11 premios Emmy gracias a sus aportes en el formato de comedia.

A lo largo de su carrera, el realizador cosechó 11 premios Emmy gracias a sus aportes en el formato de comedia.

De acuerdo con los testimonios brindados por su círculo íntimo, el director poseía una capacidad única para lograr que todos sus colaboradores, sin importar sus roles, se sintieran genuinamente integrados, valorados y escuchados en el ambiente de trabajo. Para él, la estructura de una comedia exitosa requería ir mucho más allá de un chiste efectivo: se vinculaba directamente con reflejar la humanidad, la conexión real entre las personas y la verdad de los vínculos cotidianos.

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