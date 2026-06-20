La serie coreana de suspenso psicológico que llegará a Netflix este mes y ya genera expectativa

Este inquietante thriller surcoreano basado en una obra teatral española arribará al streaming muy pronto. Mirá de qué trata.

Las producciones surcoreanas continúan ganando espacio en las plataformas de streaming y Netflix sumará una nueva apuesta al género del suspenso psicológico. Se trata de El chico de la última fila, una serie basada en la obra teatral del español Juan Mayorga que propone una historia atravesada por la obsesión, el talento y los límites de la admiración.

La producción se adentra en la vida de un profesor de literatura que siente que sus aspiraciones quedaron atrás. Desencantado con su carrera y con el peso de haber fracasado como novelista, encuentra un inesperado motivo de interés dentro de su propia aula.

Mirá el tráiler de El chico de la última fila Todo cambia cuando comienza a prestar especial atención a un estudiante reservado que ocupa el último asiento de la clase. Lo que inicialmente parece ser el reconocimiento de un talento excepcional pronto se convierte en una fijación cada vez más profunda, impulsada por la capacidad literaria del joven.

Con una historia que mezcla suspenso y drama psicológico, la serie explora el vínculo que se construye entre ambos personajes y cómo esa fascinación termina alterando la mirada del docente sobre su propia realidad.

El chico de la última fila está basada en una obra de teatro española. IMDB. El proyecto cuenta con guion de Jang Myung-woo y dirección de Kim Kyu-tae. Además, reúne a un destacado elenco integrado por Choi Min-sik, Choi Hyun-wook, Huh Joon-ho, Kim Yunjin y Jin Kyung.