Las dos nuevas comedias románticas de Netflix que son perfectas para devorarse el fin de semana

Con 'Mensajes de voz para Isabelle' y 'Turbulencia en la oficina', Netflix renueva la apuesta por la comedia romántica con propuestas para devorarse el fin de semana.

Las grandes salas de cine dejaron de apostar por las comedias románticas que conquistaron los años 90 y 2000. Pero Netflix le da una nueva oportunidad todos los meses y promete no decepcionar con sus dos nuevas películas: Mensajes de voz para Isabelle y Turbulencia en la oficina.

La primera tiene como protagonista a Jill, una chef famosa en San Francisco pero con un gran pesar por la muerte de su hermana. Para no olvidarla, todos los días cumple el mismo ritual: mandarle un mensaje de voz a su antiguo celular contándole sus experiencias más caóticas. Pero el giro ocurre cuando el número es reasignado a otra persona que se conmueve profundamente con sus historias.

La crítica la está recibiendo como una propuesta dulce, destacando la química entre sus personajes y su capacidad de tocar la fibra sensible en los espectadores.

El avance de Mensajes de voz para Isabelle Por otro lado, Turbulencia en la oficina trata sobre Daniel, un abogado tímido que trabaja para una aerolínea. Pero tras un accidente, debe hacerse cargo de una importante demanda legal. En este proceso conoce a Jackie, la directora ejecutiva de la empresa. La atracción entre ambos es inmediata, pero deben ocultar sus sentimientos por la estricta política de la compañía.

Jackie es interpretada por Jennifer Lopez, una de las actrices que brilló con sus comedias románticas en los 2000. La crítica destaca su magnetismo y el trabajo de los actores secundarios.