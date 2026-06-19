Netflix: la comedia romántica coreana que todos están recomendando

Con apenas 12 episodios, esta serie se convirtió en un fenómeno global dentro de Netflix y sigue sumando millones de reproducciones.

La serie se encuentra en Netflix y tiene 12 episodios. Foto: Archivo

El furor por la cultura coreana no deja de crecer de este lado del mapa, y los k-dramas se convirtieron en el motor principal de este arraigo masivo. Dentro de este escenario, Netflix se mantiene a la vanguardia como una de las plataformas de streaming más potentes del mercado, apostando fuerte por este tipo de ficciones que logran capturar audiencias enteras a nivel mundial.

Una de las series coreanas más vistas en la plataforma es Propuesta Laboral, una comedia romántica de 12 episodios que logró conquistar el primer lugar del ranking mundial de series de habla no inglesa, teniendo picos de más de 32,5 millones de horas de reproducción semanales.

De qué trata Propuesta Laboral La trama de la serie tiene un planteo clásico pero efectivo en el género de la comedia romántica: una mujer se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas para alejar al pretendiente. Pero el plan se complica cuando él resulta ser su jefe y le hace una propuesta.

El elenco de la serie El enorme carisma y la química en pantalla del reparto principal fueron piezas fundamentales para que la historia conquistara a la audiencia global. El elenco está encabezado por: