El actor español José Coronado regresa a Netflix con un inquietante thriller psicológico que promete mantener al espectador al borde del asiento.

Misterio, conspiraciones y secretos familiares marcan la trama de Los creyentes en Netflix. Foto: Archivo

José Coronado volverá a tener un papel protagónico en Netflix con Los creyentes, una película de suspenso psicológico que llegará a la plataforma el próximo 24 de julio de 2026. Tras destacarse en producciones como Entrevías y Legado, el actor español encabeza una historia donde la tensión familiar y los secretos ocultos son los grandes protagonistas.

La película está dirigida por Roger Gual, responsable de títulos como Clanes y El desorden que dejas, y cuenta con un guion escrito por Carlos Montero y Darío Madrona, los creadores de Élite. El proyecto fue filmado en distintas locaciones de Asturias, Madrid y Berlín.

De qué trata Los creyentes La historia sigue a Ruth, una mujer de 30 años interpretada por Stéphanie Magnin, que regresa a la casa familiar tras la muerte de su madre en circunstancias extrañas. Allí se reencuentra con su padre, Martín, personaje interpretado por José Coronado.

Desde su jubilación, Martín se ha convertido en una persona cada vez más agresiva y obsesionada con una inquietante teoría conspirativa. La convivencia entre padre e hija se vuelve cada vez más difícil y las dudas comienzan a crecer cuando Ruth sospecha que su propio padre podría estar relacionado con la muerte de su madre.

La pregunta que atraviesa toda la trama es tan simple como inquietante: ¿está compartiendo techo con un asesino o es víctima de sus propios temores?