Netflix estrena su apuesta más fuerte de junio con un thriller de Harlan Coben que te dejará sin palabras

Este jueves 18 de junio Netflix presenta una de sus grandes apuestas del mes. Te encontraré, un thriller de suspenso psicológico. Una miniserie de la novela más vendida del escritor estadounidense, Harlan Coben . La producción se perfila como un éxito.

“Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misión de rescate”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La historia pone el foco en un hombre, encarnado por el reconocido actor Sam Worthington, que cumple una condena en prisión tras ser hallado culpable del homicidio de su propio hijo. El drama carcelario da un vuelco absoluto cuando el protagonista recibe una revelación impactante: una pista inesperada indica que el pequeño, en realidad, podría estar vivo.

A partir de ese instante, la serie se transforma en una carrera contrarreloj donde el personaje principal arriesgará todo para descubrir qué pasó realmente.

Fiel al estilo inconfundible de Coben, el argumento se sumerge en turbios secretos familiares, una red de sospechas cruzadas y constantes vuelcos narrativos que obligan al público a cambiar de teoría en cada episodio.

Más allá del misterio central, la producción profundiza en las secuelas de la culpa, el peso del duelo y los límites de la obsesión humana en la búsqueda de la justicia.

El estreno de esta miniserie consolida la fructífera sociedad comercial y creativa entre Netflix y Harlan Coben. No es la primera vez que la compañía de streaming adapta el universo del autor. Anteriormente, sus novelas sirvieron de base para múltiples producciones internacionales que se ubicaron rápidamente entre lo más visto a nivel global.