"Desencontrados": una famosísima pareja oficializó su separación tras las dudas por la distancia y dejó atrás años de amor
Los detalles del anuncio televisivo que confirmó la ruptura de una de las parejas más discretas y sólidas del ambiente artístico local.
Las relaciones afectivas dentro del ambiente artístico suelen estar expuestas a las intensas dinámicas de la opinión pública. Sin embargo, existen parejas que logran edificar un vínculo sólido apostando al hermetismo y la discreción absoluta.
Ese fue el camino que eligieron Juana Viale y Yago Lange, quienes durante más de dos años construyeron una historia muy unida por intereses compartidos. A pesar de la estabilidad que proyectaban, en las últimas horas se conoció la noticia de que la conductora y el activista ambiental decidieron poner fin a su noviazgo.
Los motivos de un distanciamiento maduro entre Viale y Lange
La información fue revelada por el panelista Pepe Ochoa en el ciclo televisivo LAM, transmitido por América TV. Según especificó el comunicador, la separación se produjo en excelentes términos, sin la existencia de conflictos ni terceras personas involucradas.
El trasfondo de la ruptura se vincula directamente con una transformación en las prioridades individuales de cada uno y en la manera de planificar el porvenir. “No coinciden más en un proyecto en común”, explicó el integrante del programa de espectáculos.
Entre las constantes travesías de Lange por sus tareas ecológicas y los compromisos laborales de la actriz, coordinar los tiempos se volvió una tarea compleja. “Estaban desencontrados y decidieron separarse”, sentenció Ochoa, resumiendo el desenlace del vínculo.
Lejos de los flashes, un amor que supo durar lo suficiente
La historia entre ambos comenzó en un momento de balances para la nieta de Mirtha Legrand, poco después de terminar su relación con el arquitecto Agustín Goldenhorn a fines de 2022. En esa etapa, Juana emprendió un viaje en camioneta junto a su perra Tota, y en esa búsqueda de nuevos horizontes coincidió con Lange, quien ya lideraba proyectos de preservación marina.
Lo que empezó como una amistad mutó en un romance oficializado a principios de 2024 a través de las redes sociales. Juntos compartieron experiencias extremas, como una extensa travesía marítima por el océano Atlántico, e influyeron mutuamente en sus hábitos diarios, promoviendo la actividad física y el cuidado ecológico.