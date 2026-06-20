"Desencontrados": una famosísima pareja oficializó su separación tras las dudas por la distancia y dejó atrás años de amor

Las relaciones afectivas dentro del ambiente artístico suelen estar expuestas a las intensas dinámicas de la opinión pública. Sin embargo, existen parejas que logran edificar un vínculo sólido apostando al hermetismo y la discreción absoluta.

Ese fue el camino que eligieron Juana Viale y Yago Lange , quienes durante más de dos años construyeron una historia muy unida por intereses compartidos. A pesar de la estabilidad que proyectaban, en las últimas horas se conoció la noticia de que la conductora y el activista ambiental decidieron poner fin a su noviazgo.

La información fue revelada por el panelista Pepe Ochoa en el ciclo televisivo LAM, transmitido por América TV. Según especificó el comunicador, la separación se produjo en excelentes términos, sin la existencia de conflictos ni terceras personas involucradas.

El romance entre la actriz y el ambientalista se caracterizó por mantener un perfil bajo y alejado de los medios de comunicación.

El trasfondo de la ruptura se vincula directamente con una transformación en las prioridades individuales de cada uno y en la manera de planificar el porvenir. “No coinciden más en un proyecto en común”, explicó el integrante del programa de espectáculos.

Entre las constantes travesías de Lange por sus tareas ecológicas y los compromisos laborales de la actriz, coordinar los tiempos se volvió una tarea compleja. “Estaban desencontrados y decidieron separarse”, sentenció Ochoa, resumiendo el desenlace del vínculo.

El cuidado del medio ambiente y los deportes al aire libre fueron los pilares de la pareja desde sus inicios en 2024.

Lejos de los flashes, un amor que supo durar lo suficiente

La historia entre ambos comenzó en un momento de balances para la nieta de Mirtha Legrand, poco después de terminar su relación con el arquitecto Agustín Goldenhorn a fines de 2022. En esa etapa, Juana emprendió un viaje en camioneta junto a su perra Tota, y en esa búsqueda de nuevos horizontes coincidió con Lange, quien ya lideraba proyectos de preservación marina.

Juana Viale y Yago Lange finalizaron su relación de más de dos años tras sufrir un desgaste por motivos de agenda. Archivo MDZ / Instagram

Lo que empezó como una amistad mutó en un romance oficializado a principios de 2024 a través de las redes sociales. Juntos compartieron experiencias extremas, como una extensa travesía marítima por el océano Atlántico, e influyeron mutuamente en sus hábitos diarios, promoviendo la actividad física y el cuidado ecológico.