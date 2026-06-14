Un invitado sorprendió a Juana Viale tras realizarle una pregunta en plena mesaza y el momento generó asombro en el estudio.

Juana Viale tuvo un programón este domingo al mediodía y su mesaza estuvo plagada de figuras. La conductora recibió a Rafael Ferro, Julieta Zylberberg, Manuela Pal, Carolina Baldini y el piloto de Turismo Carretera y pareja de Nicole Neumann, Manu Urcera.

La conductora le preguntó a Julieta Zylberberg sobre su obra teatral llamada Carrera a Fondo. La misma trata de una relación amorosa donde el hombre le pide abrir la relación y, de esta explicación, un invitado incomodó a Juana Viale.

La fuerte pregunta que incomodó a Juana Viale en El Trece Un invitado incomodó a Juana Viale en pleno vivo con una tajante pregunta Es que Rafael Ferro fue a fondo justamente y le hizo una picante pregunta a la conductora de El Trece: "¿Vos transitaste mucho el tema de pareja abierta?". La nieta de Mirtha se sorprendió y lanzó una respuesta tajante entre risas: "Nunca".