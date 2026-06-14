Un invitado incomodó a Juana Viale en pleno vivo con una tajante pregunta
Un invitado sorprendió a Juana Viale tras realizarle una pregunta en plena mesaza y el momento generó asombro en el estudio.
Juana Viale tuvo un programón este domingo al mediodía y su mesaza estuvo plagada de figuras. La conductora recibió a Rafael Ferro, Julieta Zylberberg, Manuela Pal, Carolina Baldini y el piloto de Turismo Carretera y pareja de Nicole Neumann, Manu Urcera.
La conductora le preguntó a Julieta Zylberberg sobre su obra teatral llamada Carrera a Fondo. La misma trata de una relación amorosa donde el hombre le pide abrir la relación y, de esta explicación, un invitado incomodó a Juana Viale.
La fuerte pregunta que incomodó a Juana Viale en El Trece
Es que Rafael Ferro fue a fondo justamente y le hizo una picante pregunta a la conductora de El Trece: "¿Vos transitaste mucho el tema de pareja abierta?". La nieta de Mirtha se sorprendió y lanzó una respuesta tajante entre risas: "Nunca".
"Fue una pregunta incorrecta", expresó el actor mientras tanto él como la conductora se reían. Respecto a la pareja abierta, Juana dio una contundente opinión y subrayó que "la propuesta es ya porque hay una crisis mucho más de parte de él en cuanto a la mujer".