Jesica Cirio tomó una drástica decisión tras las filtración de los polémicos videos con bolsas de dólares
La exconductora de La Peña de Morfi tomó una contundente determinación tras la viralización de las grabaciones.
Jesica Cirio quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración de unos videos que comprometerían su situación legal. En las imágenes se observa a una mujer, que sería la modelo, caminando por su vestidor, donde se alcanzan a ver bolsas transparentes con grandes sumas de dólares.
Las grabaciones que originaron el expediente habrían sido registradas en 2023, cuando aún no se había formalizado la separación entre la conductora y Martín Insaurralde.
Frente a esta situación, Cirio difundió un comunicado en el que rechazó las versiones surgidas a partir de las imágenes y denunció una situación de extorsión y amenazas.
En tanto la Justicia avanza con la investigación del caso, la modelo tomó una contundente decisión para preservar su entorno.
Jésica Cirio optó por blindar sus redes sociales ante la ola de críticas y hate. La presentadora desactivó los comentarios en sus publicaciones de Instagram, buscando frenar las repercusiones y evitar que su cuenta se llene de mensajes sobre los escandalosos videos.