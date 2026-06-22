Jesica Cirio tomó una drástica decisión tras las filtración de los polémicos videos con bolsas de dólares

La exconductora de La Peña de Morfi tomó una contundente determinación tras la viralización de las grabaciones.

Jésica Cirio se encuentra complicada luego de que salieran a la luz comprometedores videos.

Jesica Cirio quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración de unos videos que comprometerían su situación legal. En las imágenes se observa a una mujer, que sería la modelo, caminando por su vestidor, donde se alcanzan a ver bolsas transparentes con grandes sumas de dólares.

Las grabaciones que originaron el expediente habrían sido registradas en 2023, cuando aún no se había formalizado la separación entre la conductora y Martín Insaurralde.

La modelo se defendió de las acusaciones. Instagram:@jesicacirio Frente a esta situación, Cirio difundió un comunicado en el que rechazó las versiones surgidas a partir de las imágenes y denunció una situación de extorsión y amenazas.

En tanto la Justicia avanza con la investigación del caso, la modelo tomó una contundente decisión para preservar su entorno.