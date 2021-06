Sofía Sola: la hija de 16 años de Maru Botana que debutó como modelo para Ricky Sarkany

Sofía Sola debutó como modelo con una importante producción para Ricky Sarkany. La adolescente es la cuarta hija de Maru Botana, tiene 16 años y hace unos meses le dijo a su mamá que quería empezar a generar sus propios ingresos con el modelaje.

Sofía hizo un adelanto este lunes en la tarde con un posteo en su cuenta de Instagram en el que compartió una foto en blanco y negro luciendo unas botas con tachas. En la publicación, arrobó al reconocido diseñador.

Y también este lunes, desde la cuenta oficial de Sarkany compartieron las imágenes de la producción debut de Sofía, luciendo unas zapatillas blancas y negras.

Cabe destacar que Sarkany conoce a Botana y su familia desde hace tiempo porque son vecinos en el mismo barrio privado. Maru le dijo a su hija que hable con Ricky para hacer una sesión a modo de prueba.

“Le sugerí que pruebe con una producción de fotos en serio, para ver si realmente le gusta. Es como aquel que dice: ‘me gusta la cocina’, pero para confirmarlo tiene que pasar un buen rato entre el calor de los hornos y yendo de acá para allá. Para ser modelo, es lo mismo: hay que pasar frío y probar mil looks. ¿Qué mejor que arranque con Ricky? Sé que está cuidada”, comentó la cocinera en diálogo con Teleshow.

Por su parte, Sofía expresó: “Me ponés una cámara y no soy yo: poso re seria. Parezco más grande. Después, cuando me veo, me tiento de risa. La de las fotos no es esta chiquita con la que estás hablando”.