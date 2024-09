Jimena Monteverde sacó los trapitos al sol y apuntó contra Maru Botana: "La mayor decepción"

La relación entre Jimena Monteverde y Maru Botana, quienes en su momento trabajaron juntas en la televisión, no es la mejor. Finalmente y después de mucho tiempo, Monteverde decidió hablar al respecto y aclarar la situación. En una reciente entrevista, la cocinera de La Noche de Mirtha reveló algunos detalles de su enemistad.

Monteverde rompió el silencio sobre su conflicto con Maru Botana

Durante una charla con Héctor Maugeri para la revista Caras, Monteverde fue interrogada directamente acerca de su vínculo con Botana. "¿Por qué Maru Botana te odia?", le preguntaron. La respuesta de Jimena fue contundente. “No sé si me odia y si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión, hay que ser un poco malo, y yo no lo soy. Por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es”, comentó, dejando entrever que la relación entre ambas había sido más complicada de lo que parecía.

Jimena Monteverde reveló detalles de su enemistad con Maru Botana.

Monteverde también recordó un momento clave que marcó el final de su relación profesional con Botana. Las dos cocineras compartían un programa los fines de semana en América TV, pero la situación cambió cuando Maru Botana presentó varios pilotos hasta conseguir la aprobación de uno. Lo que más impactó a Monteverde fue que Botana solicitó exclusividad en el canal, lo que dejó a Jimena y a su compañero Coco Carreño fuera del aire.

Monteverde no ocultó su tristeza por lo sucedido. “Nunca pensé en estar en un canal y pedir ser la única cocinera. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste. Maru Botana fue la decepción más grande que tuve en la televisión. Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo”, aclaró.

La cocinera aseguró que el conflicto no solo tuvo consecuencias en su carrera, sino también en su vida personal. Monteverde confesó que el episodio la sumió en una profunda tristeza. “Me acuerdo que me metí en la cama a llorar. Mi marido me decía que saliera de la cama. Es la única vez en mi vida que me pasó algo así”, relató Jimena, refiriéndose al estado de depresión que atravesó después de perder su empleo.