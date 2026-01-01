Sofía Solá se lució en Punta del Este con microbikini cuadrillé

El look de playa de Sofía Solá. No te pierdas todos los detalles del microbikini y su joyería protagonista.

Sofía Solá, hija de Maru Botana, se ha mostrado como una de las figuras jóvenes a seguir durante el verano en Punta del Este. Entre playa y eventos, la influencer de 20 años compartió sus elecciones de moda, y una de ellas fue la que se llevó todas las miradas.

Recostada sobre un camastro, mostró una microbikini estampada cuadrillé en tonos marrones, uno de los colores protagonistas de 2025. El modelo presentó corpiño triangular de breteles finos y bombacha cavada, una silueta clásica que realzó la estampa.

El look se completó con una actitud relajada, sin maquillaje, y con el pelo recogido en un rodete tirante y una imagen descontracturada. El verdadero diferencial estuvo en los accesorios, ya que Sofía sumó una joyería maximalista que elevó el conjunto al lucir aros dorados en forma de gota, un collar de plata con dije y pulseras con anillos a juego.

“In my place”, escribió en el pie de la publicación, demostrando su comodidad.