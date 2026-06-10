Cielos Abiertos: confirman más vuelos entre Buenos Aires y París

El Gobierno argentino formalizó un nuevo paso en su política aerocomercial con la firma de un acuerdo bilateral con la República Francesa, mediante el cual ambos países amplían el marco de cooperación en materia de transporte aéreo. Así, Francia se convierte en un nuevo país que se suma a la política de Cielos Abiertos para ampliar el mercado aerocomercial.

El convenio, que actualiza el Memorando firmado en París en 1998, establece una flexibilización significativa de las condiciones operativas entre ambos países . Entre sus principales puntos, se destaca la duplicación de las frecuencias disponibles para vuelos comerciales, una medida que apunta a incrementar la oferta de asientos y facilitar el crecimiento del tráfico aéreo entre la Argentina y Europa.

En ese contexto, la compañía Air France ya había anticipado una ampliación concreta de su operación en la ruta Buenos Aires–París. Según información difundida por el sector aerocomercial, la aerolínea francesa planea pasar de siete a nueve vuelos semanales durante la temporada alta europea de 2026, incorporando dos servicios adicionales que operarán los días martes y jueves.

Las nuevas frecuencias serán operadas con aeronaves Airbus A350-900, modelos de última generación que ofrecen mayor eficiencia en consumo de combustible y menores emisiones contaminantes, en línea con las políticas de sostenibilidad del sector.

Además de mejorar la conectividad directa entre Buenos Aires y París, estas operaciones potenciarán las conexiones hacia otros destinos internacionales a través del hub del aeropuerto Charles de Gaulle, uno de los principales centros de distribución aérea de Europa.

El acuerdo también mantiene la posibilidad de establecer convenios de código compartido con aerolíneas de terceros países. Este mecanismo permite que compañías de distintas nacionalidades comercialicen conjuntamente los mismos vuelos, ampliando las opciones de itinerarios y optimizando la red de conexiones para los pasajeros.

Qué es Cielos Abiertos

La iniciativa se enmarca en una política más amplia de desregulación del sector aerocomercial que Argentina puso en marcha a partir de 2024. A través de decretos y reformas regulatorias, el Gobierno flexibilizó el acceso al mercado, eliminó restricciones tarifarias y simplificó los procesos administrativos para el ingreso de nuevas aerolíneas. Este enfoque apunta a fomentar la competencia, incrementar la oferta de rutas y, en última instancia, reducir los costos de los viajes aéreos.

Los acuerdos de “Cielos Abiertos”, en términos generales, eliminan las limitaciones tradicionales sobre rutas, frecuencias y capacidad, dejando esas decisiones en manos de las propias compañías aéreas. Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), este tipo de políticas ha contribuido a un crecimiento significativo del tráfico de pasajeros en mercados donde se implementa, al generar un entorno más competitivo y dinámico.