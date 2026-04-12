Apple lanza iOS 26.4.1: novedades, emojis y modelos de iPhone compatibles

La empresa Apple publicó la versión iOS 26.4.1 para corregir fallas en el iPhone. El parche agrega ocho nuevos emojis y funciones en la aplicación de música.

Apple habilitó una nueva descarga de sistema para mejorar el rendimiento de sus teléfonos. El paquete de datos de iOS 26.4 llega para solucionar problemas de sincronización en la nube y añadir herramientas de personalización que los usuarios esperaban desde hace varias semanas en sus dispositivos móviles.

Esta versión puntual no solo se enfoca en la estética, sino que resuelve errores que causaban dolores de cabeza a los usuarios de iPhone más intensivos. Ni bien se instala la actualización, el sistema operativo permite acceder a funciones que estaban limitadas en la entrega anterior. La descarga ya se encuentra disponible de forma global para quienes tengan una conexión a internet estable.

iOS 26.4 iOS 26.4.1: la actualización del sistema operativo llega desde los iPhone 11 en adelante. Apple Novedades visuales y funcionales en el iPhone La noticia que más circula en las redes sociales es la llegada de ocho nuevos emojis al catálogo oficial. Los usuarios ahora pueden enviar figuras como una orca, un bailarín de ballet, un trombón y un cofre del tesoro. También aparecen una nube de pelea, un deslizamiento de tierra, la figura de Pie Grande y una cara distorsionada. Estos iconos ayudan a que la comunicación sea más fluida y divertida en las aplicaciones de mensajería.

Nuevos emojis MAC El sistema operativo iOS 26.4 incorpora ocho nuevos emojis, como la orca, el trombón y el bailarín de ballet. MacRumors Además del aspecto visual, la empresa sumó una función de conciertos dentro de su plataforma de música. Esto permite que los fanáticos sigan de cerca las presentaciones de sus artistas favoritos. También se agregaron nuevos idiomas para la traducción en vivo en la aplicación de Mensajes. Esta herramienta es muy útil para quienes viajan o trabajan con personas de otros países, ya que permite entender el texto al instante sin tener que salir de la conversación para usar un diccionario externo.

Correcciones de seguridad y compatibilidad en iOS 26.4 Más allá de los emojis, lo más importante de esta entrega es la solución técnica para iCloud. Hace un tiempo que los desarrolladores reportaban una falla en el framework CloudKit que impedía recibir notificaciones sobre cambios en los datos almacenados. Este error afectaba directamente la sincronización de las contraseñas y otros archivos importantes entre diferentes equipos de la marca. Con la llegada de iOS 26.4.1, el problema quedó resuelto y la información vuelve a estar al día en todos los dispositivos vinculados a una misma cuenta.