GTA 6 lo confirmó: estos son los autos que podrás usar sí o sí en tu partida

El mundo de GTA 6 sigue siendo uno de los más esperados en la industria de los videojuegos, y mientras los fanáticos aguardan pacientemente el lanzamiento programado para el 19 de noviembre de 2026, Rockstar Games sigue revelando detalles que mantienen la emoción a tope. En esta ocasión, es el parque automotriz el que ocupa el centro de atención. Los dos tráilers oficiales de la saga han dejado claro que el mundo de Vice City no solo estará lleno de acción y caos, sino que también estará representado por autos que van desde el lujo extremo hasta los clásicos muscle cars. Aquí te dejamos un repaso de los autos que podrás conducir en este increíble mundo virtual.

El primer tráiler de GTA 6 ya nos ofreció un vistazo a los autos de lujo más impresionantes que formarán parte del juego. Entre ellos destaca el Rolls-Royce Cullinan, un SUV de ultra-lujo que simboliza el más alto estatus, ideal para aquellos jugadores que buscan la opulencia en cada esquina. A su lado, el Porsche 911 Cabriolet, el clásico deportivo por excelencia, promete llevarte a toda velocidad por las calles de la ciudad. También se confirma la presencia de dos legendarias Ferraris: la icónica Ferrari Testarossa, que hará las delicias de los nostálgicos, y la moderna Ferrari 812, perfecta para los amantes de la velocidad y el diseño contemporáneo.

El parque automotriz también incluirá vehículos estadounidenses como el Chevrolet Corvette, uno de los superdeportivos más emblemáticos del país, y el Chevrolet Suburban, un SUV familiar de gran tamaño, ideal para recorrer la ciudad en busca de nuevas aventuras. No podemos dejar de mencionar a la potente RAM 3500, una camioneta de trabajo que promete dominar las carreteras. Y para los fanáticos de los muscle cars, estarán presentes los míticos Pontiac Firebird y Chevrolet Chevelle SS, dos autos que nos remontan a la era dorada de estos vehículos.

El segundo tráiler de GTA 6 lleva la apuesta aún más lejos, ampliando el parque automotriz con vehículos más modernos y agresivos. El Dodge Challenger SRT Demon, un muscle car contemporáneo, refleja la cultura de las carreras ilegales y promete ofrecer un manejo vertiginoso. Además, el BMW M2, un deportivo bávaro de acceso a la performance, traerá consigo una experiencia de conducción única. Los fanáticos de los hiperdeportivos también podrán disfrutar de la Lamborghini Diablo, un vehículo que marcó época en los años 90 y sigue siendo un símbolo de exclusividad y velocidad.

La inclusión de vehículos clásicos americanos como el Chevrolet Malibu, un sedán icónico de los 80s, o el Buick Riviera, un descapotable de lujo, agrega un toque nostálgico al juego. También se confirma la presencia de una versión patrulla del Dodge Charger, que sugiere que los jugadores experimentarán intensas persecuciones policiales, un sello característico de la franquicia GTA .

gta6b Rolls-Royce Cullinan, Porsche 911 y Ferraris icónicas conviven con bestias americanas como Corvette, RAM 3500 y clásicos como Firebird y Chevelle SS. Captura video

Diversidad y realismo en el mundo de Vice City

Una de las características más destacadas de GTA 6 es la variedad de vehículos que se incluyen en el juego. Desde los autos de lujo y las máquinas de alto rendimiento, hasta los vehículos de uso diario como el Chevrolet Suburban o la RAM 3500, Rockstar Games logró crear un parque automotriz que refleja los diferentes aspectos de la vida en Vice City. Este equilibrio permite a los jugadores experimentar el mundo de manera más inmersiva, ya sea viajando por las zonas más exclusivas de la ciudad o enfrentándose a las calles más peligrosas en una persecución.

Además, cada vehículo en GTA 6 tendrá características únicas de manejo y mecánicas asociadas. Esto quiere decir que los autos no serán simplemente medios de transporte, sino que ofrecerán una experiencia de conducción diferenciada, con aceleraciones, resistencia al daño y comportamientos de manejo específicos. Esta atención al detalle promete ser uno de los puntos más atractivos para los fanáticos de la franquicia.

gta6 GTA 6 promete autos con manejo diferenciado, daños y comportamientos propios, en un mundo cada vez más detallado rumbo al 19 de noviembre de 2026. Captura video

Un desarrollo costoso, pero prometedor

El costo de desarrollo de GTA 6 alcanzó niveles astronómicos, con informes que sugieren que el presupuesto podría superar los $265 millones invertidos en GTA 5. Esto explica, en parte, el retraso en el lanzamiento, pero también resalta el nivel de ambición de Rockstar Games. Cada auto, cada rincón de la ciudad y cada detalle en el comportamiento de los vehículos ha sido cuidadosamente modelado para ofrecer una experiencia de juego nunca antes vista.

A pesar de la espera, la promesa de un mundo más detallado, con vehículos mejorados y comportamientos más realistas, sugiere que el tiempo adicional que Rockstar Games está tomando se está utilizando de manera efectiva. Los jugadores que hayan esperado pacientemente hasta 2026 se encontrarán con uno de los mundos más elaborados jamás creados para un videojuego, con un parque automotriz que refleja no solo lujo y velocidad, sino también la esencia misma de Vice City.