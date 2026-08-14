Día del niño: a cuánto ascendieron las importaciones de juguetes y cuál es el origen "preferido"

La apertura comercial y desregulación llevada a cabo por el Gobierno impulsó las importaciones de juguetes. Un país se lleva el 86%.

Las importaciones de juguetes treparon hasta los US$32,5 millones en el primer semestre de 2026. Esto, en un contexto donde el Gobierno lleva a cabo una apertura comercial y desregulaciones en el sector.

En cuanto al origen de las importaciones, China se lleva el 86%. Si se agregan Vietnam, India y Malasia, entre todos representan el 95% del total. Los datos surgen del Sistema de Consulta de Comercio Exterior del Indec.

Ranking de procedencia de las importaciones China US$28 millones. Vietnam US$1,6 millones. India US$789.331. Malasia US$383.487. México US$383.361. Indonesia US$379.221. Tailandia US$260.412. Italia US$248.502. Brasil US$132.906. Rumania US$67.513. Suecia US$30.442. Japón US$29.194. Paraguay US$22.271. Perú US$14.752. Alemania US$9.117. Hong Kong US$5.855. Taiwán US$5.462. Malta US$3.536. España US$3.297. Estados Unidos US$3.261. Francia US$1.930. Túnez US$1.733. Bosnia y Herzegovina US$1.67. Finlandia US$1.499. Austria US$848. La apertura comercial de los juguetes En agosto de 2025, mediante la Resolución 313/2025 , el Gobierno unificó los estándares de calidad y seguridad para siete categorías de productos: encendedores, anteojos para sol, bicicletas infantiles, juguetes, tableros derivados de madera de fibras y partículas, y muebles fabricados con esos tableros.

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la medida en ese momento: "A partir de esta resolución desaparece el grabado de anteojos, se aceptan certificados internacionales en juguetes, se especifican productos que la madera no puede usar pero eliminando la necesidad de tests previos para cada producto. Esto significa más libertad para comerciar y producir".