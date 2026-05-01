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Los mejores memes que dejó la gran clasificación de Franco Colapinto a la carrera Sprint del GP de Miami

La clasificación Sprint en Miami dejó momentos virales tras la gran vuelta del pilarense, que igualó su mejor posición de largada conseguida en Bakú 2024.

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Franco Colapinto fue 8° en la qualy Sprint de Miami y las redes explotaron de memes.

Franco Colapinto fue 8° en la qualy Sprint de Miami y las redes explotaron de memes.

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La qualy para la carrera corta del Gran Premio de Miami volvió a poner en discusión a las sprint en la Fórmula 1. Para los que dudaban de su atractivo, la sesión dejó acción y un rendimiento destacado de Franco Colapinto, que en su único intento en la SQ3 se metió 8° y superó por primera vez en la temporada a su compañero Pierre Gasly, que terminó 10°.

Las redes sociales, especialmente X (ex Twitter), no tardaron en reaccionar con memes tras lo ocurrido en pista. Después del parate entre Japón y Miami, el piloto argentino mostró una mejora clara respecto a Gasly, que venía marcando la referencia interna en Alpine.

Los mejores memes que dejó la gran clasificación de Franco Colapinto

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