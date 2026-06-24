Zendaya brilló en Roma con un look inspirado en Spider-Man: ¡mirá!

Zendaya llegó al estreno de "Spider-Man: Un nuevo día" con un llamativo look que hacía referencia al traje del superhéroe. Mirá las fotos en la nota.

Para el estreno de "Spider-Man: Un nuevo día" en Roma, Zendaya decidió homenajear al personaje de Marvel con un conjunto de top y minifalda en tonos rojo y azul, los tan reconocidos colores del Hombre Araña.

La actriz llegó al estreno con un look pensado al detalle donde los colores fueron los protagonistas, y que constó de un top estructurado y una minifalda de tiro bajo, ambas piezas cubiertas de paillettes que potenciaron el efecto luminoso y que crearon un juego de luces y sombras muy llamativo.

Tanto el rojo intenso del top y los bordes de la falda, como el azul brillante de la pieza central, remitían inmediatamente al traje del Hombre Araña, una referencia que cobra aún más sentido si se tiene en cuenta que Tom Holland, esposo de Zendaya, interpreta al superhéroe en la gran pantalla, por lo que la actriz quiso homenajearlo de una manera sutil pero muy efectiva.

Para cerrar, sumó unos stilettos blancos de punta fina que lograron un contraste inesperado y que aligeraron la intensidad del rojo y el azul. Además, llevó el pelo corto peinado de manera prolija y el maquillaje en tonos tierra, con un delicado rosa para el rubor en sus mejillas.