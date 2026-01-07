En plena guerra con Claudio Caniggia, salió a la luz el nuevo romance de Mariana Nannis: "No es millonario"

Mariana Nannis continúa en medio de una disputa legal y mediática sin tregua con Claudio Caniggia. La mediática atraviesa la división de bienes con su exesposo, a quien en su momento acusó de haber ejercido violencia, y su nombre no deja de aparecer en los portales de espectáculos.

Mientras ese conflicto judicial y familiar sigue en el centro de la escena, Nannis volvió a captar la atención del mundo del espectáculo por un aspecto completamente diferente: un nuevo romance que habría surgido recientemente.

Según una información compartida por Guido Záffora en El Diario de Mariana, la mediática estaría comenzando una relación sentimental con un hombre de nacionalidad venezolana que no encajaría en el perfil de persona adinerada que algunos rumores habían difundido anteriormente.

"Acá me pasa alguien cercano a Mariana, que confío y conozco, por eso le cuento, que Mariana estaría en pareja . Este no es millonario, en su momento Yanina dijo que era banquero, suizo. Yo tengo otra data", relató el periodista al dar detalles de la supuesta nueva relación.

Según la misma fuente, el hombre que estaría acompañando a Nannis no solo habría estado presente en momentos claves de su batalla judicial contra Caniggia, sino que también sería quien la acompaña emocionalmente en la distancia que hoy la separa de sus hijos.

"A mí me dicen que ella está en pareja pero muy lejos de ser millonario, de ser banquero y suizo. Me dicen que es una persona de nacionalidad venezolana, que ella conoció en Marbella, pero no sé si es el vecino que se venía hablando que la ayudó. No quiero meter al vecino", agregó el panelista, aportando contexto al rumor que circula entre allegados.

Y para completar la información sobre este vínculo, Záffora concluyó: "Es un hombre de Venezuela que habría conocido en Marbella, tiene un vínculo hace mucho tiempo. Esta persona fue quien la rescató. Esta persona labura, no me dicen que la mantiene pero casi".