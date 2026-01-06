Estalló el escándalo entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia por la millonaria división de bienes
En el programa de Mariana Fabbiani revelaron el monto y los bienes que se encuentran en juego.
El escándalo entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia volvió a estallar en las últimas horas. Todo se dio en el marco de la división de bienes luego del polémico divorcio entre el exfutbolista y su exesposa.
En el programa de Mariana Fabbiani, revelaron detalles de la millonaria división de bienes y la polémica que hay detrás de todo esto: "Esta guerra tiene larga data, Mariana Nannis está pasando el peor momento porque estaba acostumbrada a una vida de lujo", comentó Guido Záffora.
En la división se encuentran tres departamentos y uno de ellos está en medio de la polémica. Mariana vendió el mencionado departamento y ahora Claudio Caniggia reclama que el inmueble sea incluido en la división: "El departamento lo compraron cuando estaban casados".
Estalló la polémica por la división de bienes entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia
Posteriormente a esta información, pasaron a mostrar en detalle todo lo que se encuentra en juego. Se trata de un departamento en Miami valuado en 700 mil dólares aproximadamente, vendido por Mariana, y el cual Claudio Caniggia reclama que sea incluido en la lista.
Luego poseen otro inmueble en Miami en la famosa Avenida Collins que se encuentra valuado con el mismo monto que el anterior, y el último se encuentra ubicado en el Hotel Faena y está valuado en aproximadamente 300 mil dólares. La suma final estaría cerca de 2 millones de dólares.