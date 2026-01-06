Estalló el escándalo entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia por la millonaria división de bienes

En el programa de Mariana Fabbiani revelaron el monto y los bienes que se encuentran en juego.

El escándalo entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia volvió a estallar en las últimas horas. Todo se dio en el marco de la división de bienes luego del polémico divorcio entre el exfutbolista y su exesposa.

En el programa de Mariana Fabbiani, revelaron detalles de la millonaria división de bienes y la polémica que hay detrás de todo esto: "Esta guerra tiene larga data, Mariana Nannis está pasando el peor momento porque estaba acostumbrada a una vida de lujo", comentó Guido Záffora.

En la división se encuentran tres departamentos y uno de ellos está en medio de la polémica. Mariana vendió el mencionado departamento y ahora Claudio Caniggia reclama que el inmueble sea incluido en la división: "El departamento lo compraron cuando estaban casados".

Posteriormente a esta información, pasaron a mostrar en detalle todo lo que se encuentra en juego. Se trata de un departamento en Miami valuado en 700 mil dólares aproximadamente, vendido por Mariana, y el cual Claudio Caniggia reclama que sea incluido en la lista.