Por qué el 6 de julio se celebra el Día Internacional del Pollo Frito

Cada 6 de julio se celebra el Día Internacional del Pollo Frito , una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más populares de la gastronomía mundial y que también pone en primer plano la historia de KFC , la marca que convirtió esa preparación en un ícono global.

El pollo frito forma parte de la cultura gastronómica popular y reúne a millones de personas alrededor de la mesa. En esta celebración, KFC destaca el legado del Coronel Sanders, su fundador, cuya receta original ayudó a transformar una preparación tradicional en una experiencia reconocida en distintos países.

La fecha se vive como una oportunidad para recordar el origen de un plato que se volvió masivo y que mantiene una fuerte presencia en el consumo cotidiano. En Argentina, la marca se suma a la jornada con una propuesta especial en sus locales, dirigida a los fanáticos del pollo frito.

La historia de KFC comenzó en la década de 1930, cuando el Coronel Sanders empezó a servir pollo frito a los viajeros que pasaban por su restaurante en Kentucky, Estados Unidos. A partir de esa experiencia, desarrolló una receta que con el tiempo se convirtió en uno de los sellos más reconocidos de la marca.

El rasgo distintivo fue una mezcla secreta de 11 hierbas y especias, combinada con un método de cocción que marcó un cambio en la preparación del pollo. Ese proceso permitió que una receta tradicional alcanzara una identidad propia y se transformara en una propuesta reconocida a nivel mundial.

Con el paso del tiempo, el pollo frito de KFC dejó de estar asociado únicamente a un restaurante de ruta y pasó a ocupar un lugar central en la comida popular. La receta original del Coronel Sanders quedó vinculada a una experiencia de consumo que la marca mantiene como parte de su identidad.

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El legado del Coronel Sanders en KFC

El Día Internacional del Pollo Frito también funciona como una fecha para poner en valor el recorrido del Coronel Sanders y su impacto en la historia de KFC. Su propuesta partió de una preparación simple, pero logró diferenciarse a partir del sabor, la receta y la forma de cocción.

La compañía destaca que esa combinación permitió que el pollo frito se convirtiera en un producto asociado a momentos de encuentro y disfrute compartido. La vigencia de la receta es uno de los elementos que la marca resalta en cada celebración del 6 de julio.

“Hablar del Día Internacional del Pollo Frito también es hablar de una historia de pasión por una receta que marcó a generaciones. El 06/07 es una fecha que nos celebra, donde la gente elige KFC no sólo por el sabor del auténtico pollo frito sino también por la experiencia de valor en cada compra”, señaló Paula Barreto, Brand Manager de KFC Argentina.

La declaración de la ejecutiva apunta a reforzar el vínculo entre la celebración y la propuesta de la marca, que se presenta como parte de una tradición gastronómica con alcance internacional. En ese sentido, la fecha no solo recuerda el origen de la receta, sino también su permanencia en el consumo actual.

Una celebración para los fanáticos del pollo frito

En el marco del Día Internacional del Pollo Frito, KFC invita a sus clientes en Argentina a sumarse a la celebración con una promoción especial disponible el 6 de julio en sus locales. La propuesta fue pensada para disfrutar y compartir uno de los productos más elegidos de la marca.

La jornada se vincula con una fecha que ya forma parte del calendario gastronómico internacional y que tiene al pollo frito como protagonista. Para KFC, el 6 de julio representa una ocasión para homenajear el producto que define gran parte de su historia y que mantiene su reconocimiento entre consumidores de distintas generaciones.

La celebración también refuerza el lugar del pollo frito como un plato asociado al encuentro. Desde sus comienzos en Kentucky hasta su presencia en mercados internacionales, la receta del Coronel Sanders consolidó una identidad que continúa vigente.

En Argentina, la marca busca que la fecha se traduzca en una experiencia de consumo concreta en sus locales. Con esa acción, KFC se suma al Día Internacional del Pollo Frito y pone nuevamente en el centro de la escena al producto que marcó su origen y que sigue siendo uno de los más representativos de su propuesta gastronómica