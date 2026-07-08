Del grito de gol al silencio: qué pasa en el cerebro cuando termina un Mundial

Durante casi un mes, un Mundial de fútbol puede modificar por completo la rutina de millones de personas . Los horarios empiezan a organizarse alrededor de los partidos, aparecen reuniones familiares, charlas con amigos, cábalas, festejos y una expectativa compartida que crece con cada encuentro y en cada gol de la Slección .

Pero cuando la pelota deja de rodar y el torneo llega a su fin, esa intensidad desaparece de golpe. Para algunos hinchas, el cierre de la competencia puede venir acompañado de una sensación difícil de definir: tristeza, desmotivación, nostalgia o la impresión de que falta algo en la vida cotidiana.

Aunque muchas veces se habla del fútbol solo como entretenimiento, los especialistas explican que estos eventos generan una fuerte conexión emocional porque combinan identidad, pertenencia y experiencias compartidas.

Durante una competencia como el Mundial, el cerebro recibe durante varias semanas una gran cantidad de estímulos asociados a la expectativa: la previa de cada partido, la emoción del resultado, las conversaciones posteriores y la conexión social que se genera alrededor del equipo.

Cuando todo eso termina, la rutina vuelve a cambiar. Ese contraste entre días cargados de emoción y un regreso repentino a la normalidad puede generar una especie de "vacío" emocional. En la mayoría de los casos, se trata de una reacción temporal y forma parte del proceso de adaptación después de una experiencia muy intensa.

El fenómeno puede aparecer tanto después de la finalización del torneo como cuando el equipo del cual una persona es hincha queda eliminado.

El Mundial como una experiencia colectiva

La pasión por una selección no se limita únicamente al resultado deportivo. Para muchas personas, el Mundial representa encuentros, recuerdos, tradiciones familiares y momentos compartidos.

“El Mundial no es solamente un evento deportivo: también funciona como una experiencia colectiva que ordena rutinas, conversaciones y expectativas. Por eso, cuando termina, algunas personas pueden sentir un vacío o una baja anímica que tiene que ver con el corte repentino de esa intensidad emocional”, explicó Washington Burgos, médico clínico de Boreal Salud (MP 1529).

Por ese motivo, el final de la competencia puede sentirse como el cierre de una etapa que durante semanas ocupó un lugar importante en la vida diaria.

Cuándo hay que prestar atención a esa sensación de vacío

Sentirse desganado o con cierta nostalgia durante algunos días no necesariamente representa un problema. Para muchas personas, simplemente implica volver a acomodarse después de semanas marcadas por la adrenalina.

Sin embargo, los especialistas recomiendan prestar atención cuando ese estado se extiende en el tiempo o empieza a afectar la rutina.

Algunas señales a considerar son:

• Tristeza que permanece durante varias semanas.

• Cambios importantes en el sueño.

• Pérdida de interés por actividades habituales.

• Aislamiento social.

• Dificultad para trabajar o estudiar.

• Sensación constante de angustia.

En esos casos, puede ser conveniente realizar una consulta profesional para evaluar qué está ocurriendo.

Cómo volver a la rutina después de tanta emoción

Para atravesar mejor el final de un Mundial, los especialistas recomiendan recuperar progresivamente los hábitos cotidianos y volver a conectar con otras actividades que también generen bienestar. Retomar hobbies, realizar actividad física, encontrarse con amigos, ordenar los horarios de descanso y reducir la exposición permanente a contenidos relacionados con el torneo pueden ayudar a recuperar el equilibrio.

El final de un Mundial puede sentirse extraño porque durante semanas ocupó un espacio emocional importante. Entender por qué ocurre permite vivir esa transición con más naturalidad y reconocer cuándo una sensación pasajera necesita mayor atención.