Figuritas del Mundial 2026: cuándo salen a la venta y cuánto cuesta completar el álbum

El ritual mundialista más esperado por grandes y chicos está a la vuelta de la esquina, pero este año llega con un impacto al bolsillo difícil de ignorar. El nuevo álbum de figuritas Panini del Mundial 2026 estará disponible en Argentina entre el 30 de abril y el 4 de mayo , marcando el inicio de una cuenta regresiva que combina pasión futbolera con un presupuesto récord.

La inflación y el cambio de formato del torneo han configurado un escenario donde el costo de la colección se multiplicó por 20 en apenas cuatro años. Mientras que en Qatar 2022 el ejemplar se conseguía por $750, para esta edición el precio de venta será de $15.000 .

La evolución de los valores refleja la pérdida de poder adquisitivo y el ajuste de costos de la editorial de Módena. En Rusia 2018 , un sobre de figuritas costaba apenas $15. Hoy, la realidad es drásticamente distinta.

El impacto económico se hace evidente al observar la evolución de los precios en las últimas tres citas mundialistas: mientras que en Rusia 2018 el álbum costaba apenas $50 y el sobre $15 , para Qatar 2022 los valores ascendieron a $750 y $150 respectivamente. Sin embargo, el salto hacia el Mundial 2026 no tiene precedentes, con un ejemplar que alcanza los $15.000 y paquetes de figuritas que se comercializan a $2.000 , consolidando un aumento que pulveriza cualquier registro histórico de la colección en Argentina.

Este incremento del 1.900% en el álbum y la multiplicación por 13 en el valor de los sobres (que ahora contienen siete figuritas) se explica, en parte, por la magnitud del evento: por primera vez participarán 48 selecciones, lo que obliga a un álbum de 112 páginas y un récord de 980 figuritas.

La Selección Argentina: Messi, sorpresas y ausencias

El álbum dedica un espacio especial a la "Scaloneta". La gran atracción vuelve a ser Lionel Messi, quien figura por última vez tras una presencia ininterrumpida desde Alemania 2006. Junto al capitán, aparecen figuras consagradas como el "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.

álbum de figuritas Panini

Sin embargo, la nómina de Panini generó debate por sus inclusiones y ausencias:

Nuevas caras: Se destacan las apariciones de juveniles como Nico Paz y Franco Mastantuono , además de Giuliano Simeone y Leonardo Balerdi.

Ausencias notables: Jugadores con peso histórico como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lisandro Martínez quedaron fuera de esta edición física.

El refugio digital: una opción gratuita ante los costos

Para quienes no puedan afrontar la inversión del formato físico, Panini relanzó la versión digital del álbum. A través de una aplicación oficial, los usuarios pueden abrir dos sobres diarios de forma gratuita y realizar intercambios globales. Esta modalidad busca captar a las nuevas generaciones y ofrecer una alternativa ante los elevados precios del papel.

El Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, ya se juega en los quioscos argentinos, donde el tradicional "late-nola" exigirá, más que nunca, una billetera preparada para el desafío.