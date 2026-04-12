Atardecer en San Luis: la ruta en moto que te deja sin palabras

La ruta en San Luis que todos quieren recorrer en moto al atardecer. El camino puntano que se vuelve inolvidable al caer el sol.

Hay rutas en moto que se sienten. No se explican. En San Luis, el camino entre La Punta y Potrero de los Funes es uno de esos viajes que te cambian el ritmo. Son pocos kilómetros, pero cada curva tiene algo. El viento, el paisaje, el silencio. Y al final, un mirador que regala un atardecer difícil de olvidar.

San Luis en moto San Luis tiene más de 1.000 kilómetros de rutas escénicas, según datos turísticos locales. Muchas conectan sierras, lagos y pueblos tranquilos. Pero este tramo en particular se volvió uno de los más buscados por quienes viajan en moto. La razón es simple: combina buen asfalto, curvas suaves y vistas abiertas.

Embed - Sanluis El trayecto une La Punta con Potrero de los Funes en menos de 30 minutos. Aun así, nadie lo hace rápido. La velocidad baja sola. Hay miradores naturales, zonas arboladas y tramos donde la vista se abre hacia el lago. Cada parada suma una postal distinta.

El mirador final es el gran momento. Desde allí se ve el lago Potrero de los Funes y el circuito. Cuando cae el sol, el cielo cambia en minutos. Tonos naranjas, rojos y violetas cubren todo. Es uno de los puntos más fotografiados de la provincia.