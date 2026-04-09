Netflix: una serie policial corta con un caso impactante

Dura solo seis episodios y tiene uno de los casos más inquietantes de Netflix. Un crimen brutal y una verdad oculta en esta serie.

Una serie corta logra lo que muchas no consiguen en varias temporadas: tensión, ritmo y una historia que no da respiro. En Netflix, esta producción policial mezcla crimen, poder y una ciudad que guarda secretos. Son pocos episodios, pero con un caso difícil de olvidar.

Serie policial “Ciudad de sombras” arranca con una escena fuerte. Barcelona despierta con un cuerpo en llamas colgado en un edificio de Gaudí. No es solo un crimen. Es un mensaje. Desde ese momento, la historia avanza sin pausas y mantiene la atención en cada capítulo.

netflix La trama sigue a un inspector suspendido por indisciplina que vuelve al caso. No trabaja solo. Lo acompaña la subinspectora Rebeca Garrido. Juntos enfrentan un entramado complejo, donde cada pista abre una nueva sospecha y nada resulta lo que parece.

La serie tiene seis episodios y adapta “El verdugo de Gaudí”, novela de Aro Sáinz de la Maza. La dirección de Jorge Torregrossa apuesta por un thriller que no se queda solo en el misterio. La historia mira de frente a la ciudad y a sus estructuras.