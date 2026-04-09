Netflix: una serie de ocho capítulos y un final que deja a todos en shock

La serie de Netflix que nadie puede dejar de ver: giros, secretos y un final que impacta. Y con Mario Casas...

Es adictiva. El inocente es una de las ficciones más comentadas por su historia intensa y llena de giros. Con solo ocho capítulos, esta serie de Netflix logra atrapar desde el inicio. La trama arranca con una muerte accidental y crece hasta un entramado de secretos, mentiras y decisiones que cambian todo.

El inocente en Netflix La historia sigue a Mateo, un hombre que pasa cuatro años en prisión tras intentar frenar una pelea. Al salir, intenta rehacer su vida. Consigue trabajo, forma una pareja y espera un hijo. Todo parece encaminarse. Pero una llamada rompe ese equilibrio y lo arrastra otra vez a un mundo oscuro.

netflix La serie está basada en la novela de Harlan Coben, autor reconocido por sus thrillers. La adaptación mantiene el ritmo intenso del libro y suma una puesta en escena que genera tensión constante. Cada episodio deja preguntas abiertas y obliga a seguir mirando.

Uno de los puntos fuertes es que la historia no va en línea recta. Salta entre personajes, tiempos y versiones. Esto crea una sensación de incertidumbre que sostiene el interés. Nadie es del todo inocente y cada personaje guarda un secreto.

El personaje principal enfrenta un pasado que no logra dejar atrás. La serie muestra cómo un error cambia una vida entera. También pone el foco en la culpa, la verdad y las segundas oportunidades.