Netflix: una película que impacta por su historia real y genera debate

Es una película de Netflix que deja huella. Por su historia, por su enfoque y por las preguntas que plantea.

Está basada en hechos reales. Esta película disponible en Netflix logra atrapar desde el inicio. No es una ficción más. Cuenta una historia de investigación, dudas y creencias que genera debate. Con una trama directa y emocional, es una muy buena opción en la plataforma.

Una película original Se trata de El caso de Cristo, estrenada en 2017 y basada en la vida de Lee Strobel. Periodista del Chicago Tribune, Strobel era ateo y decidió investigar el cristianismo tras la conversión de su esposa.

netflix Durante un año y medio, llevó adelante un proceso intenso. Entrevistó a especialistas en historia, medicina y teología. Buscó pruebas que desacrediten la resurrección de Jesús. Sin embargo, el camino lo enfrentó con preguntas que no esperaba.

La película refleja ese conflicto. La razón contra la fe. La evidencia frente a la experiencia personal. Cada entrevista suma tensión y lleva al protagonista a revisar sus propias ideas. No es solo una investigación. Es un cambio interno.