Netflix: el thriller que convierte una cirugía en la peor pesadilla

El thriller de Netflix que angustia desde el quirófano y deja sin aire hasta el final. La historia te hace dudar de todo dentro de una operación.

Awake impacta desde una idea real: estar consciente durante una cirugía. Este thriller de Netflix toma ese miedo y lo lleva al límite. Desde su estreno, generó debate por el uso del llamado “despertar intraoperatorio”, un fenómeno médico poco frecuente, pero documentado.

Netflix y un despertar intraoperatorio La película sigue a Clay, un joven millonario que necesita un trasplante de corazón urgente. Su tipo de sangre es raro, lo que complica la espera. Contra todo pronóstico, aparece un donante y el procedimiento se programa con rapidez.

netflix 2 El cirujano es Terrence Howard, quien interpreta a Jack, amigo cercano del protagonista. La confianza es total. También está su esposa, Sam, figura central en la historia. Todo parece bajo control antes de entrar al quirófano.

Pero ocurre lo inesperado. Clay sufre despertar intraoperatorio. Está consciente durante la operación. Siente el dolor. Escucha todo. No puede moverse ni hablar. Este fenómeno, según estudios médicos, afecta a un pequeño porcentaje de pacientes bajo anestesia general.