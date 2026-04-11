Netflix tiene estas películas románticas ocultas que casi nadie vio y son perfectas para el fin de semana

Una selección de películas filipinas con historias atrapantes y duraciones ideales para el fin de semana.

Netflix arranca el fin de semana con una propuesta ideal para los amantes del romance. Dentro de su catálogo, hay películas poco conocidas que combinan drama, comedia y relaciones adolescentes, perfectas para maratonear en pocas horas.

Una de ellas es 18 rosas, una historia centrada en una adolescente que sueña con tener la fiesta de debut perfecta. Para lograrlo, hace un trato con un compañero solitario recién llegado, pero el vínculo entre ambos comienza a cambiar cuando aparecen sentimientos inesperados que ponen en riesgo sus planes.

Aunque la película 18 rosas se destaca por su enfoque en el romance adolescente y la cultura de las fiestas debut en Filipinas, no es la única opción dentro de este estilo. En la plataforma hay otras producciones similares que pasaron desapercibidas y que hoy vuelven a ganar interés.

18 rosas netflix La nueva película de Netflix. Netflix. Otras películas parecidas que pasaron desapercibidas Love is Colorblind sigue a una joven artista que, tras un accidente que marcó su vida, pierde la capacidad de ver los colores. En ese contexto, su mejor amigo la ayuda a redescubrirlos, mientras ambos enfrentan sentimientos que habían mantenido ocultos.

Por su parte, Heredera por sorpresa presenta a una chica de origen humilde que descubre que es la heredera de un imperio hotelero. A partir de ese momento, deberá adaptarse a un mundo completamente distinto, en una historia que combina romance y comedia.